Avance Collection Компактный измельчитель
Максимальный результат, минимум усилий
Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Avance Collection Компактный измельчитель
Максимальный результат, минимум усилий Измельчает травы, лук и твердый сыр за секунды Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x
Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.
Простая сборка одним щелчком
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
Высокоэффективный нож из нержавеющей стали
Высокоэффективный измельчитель Avance с ножом из нержавеющей стали для нарезки продуктов.
Насадки можно мыть в посудомоечной машине
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Характеристики дизайна
Материал корпуса
PP/SAN Цвет
Черный
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.