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Максимальный результат, минимум усилий
Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.
Максимальный результат, минимум усилий
Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный результат, минимум усилий
Компактный измельчитель расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук и зелень, натереть твердый сыр и пр.
Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
Высокоэффективный измельчитель Avance с ножом из нержавеющей стали для нарезки продуктов.