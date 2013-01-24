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Avance Collection

Измельчитель XL

HR7964/90
Общая оценка / 5
  • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
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    Avance Collection Измельчитель XL

    HR7964/90
    Общая оценка / 5

    Максимальный результат, минимум усилий

    Измельчитель размера XL расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук, натереть твердый сыр и даже раздробить лед.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Измельчитель XL

    Максимальный результат, минимум усилий

    Измельчитель размера XL расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук, натереть твердый сыр и даже раздробить лед.

    Максимальный результат, минимум усилий

    Измельчитель размера XL расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук, натереть твердый сыр и даже раздробить лед.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Измельчитель XL

    Максимальный результат, минимум усилий

    Измельчитель размера XL расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук, натереть твердый сыр и даже раздробить лед.

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      Максимальный результат, минимум усилий

      Измельчает лук, твердый сыр и даже дробит лед

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.

      Простая сборка одним щелчком

      Простая сборка одним щелчком

      Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

      Высокоэффективный нож из нержавеющей стали

      Высокоэффективный нож из нержавеющей стали

      Высокоэффективный измельчитель Avance с ножом из нержавеющей стали для нарезки продуктов.

      Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

      Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

      Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

      Нож с зазубренными лезвиями измельчителя XL для колки льда

      Нож с зазубренными лезвиями измельчителя XL для колки льда

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный
        Материал корпуса
        PP/SAN

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