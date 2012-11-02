HR7964/90
Максимальный результат, минимум усилий
Измельчитель размера XL расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. С его помощью можно измельчить лук, натереть твердый сыр и даже раздробить лед.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
Высокоэффективный измельчитель Avance с ножом из нержавеющей стали для нарезки продуктов.
Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.