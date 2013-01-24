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Avance Collection

Насадка для картофельного пюре (для блендера)

HR7965/90
Общая оценка / 5
  • Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий Максимальный результат, минимум усилий
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    Avance Collection Насадка для картофельного пюре (для блендера)

    HR7965/90
    Общая оценка / 5

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Насадка для картофельного пюре (для блендера)

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Насадка для картофельного пюре (для блендера)

    Максимальный результат, минимум усилий

    Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!

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      Максимальный результат, минимум усилий

      Аксессуар для блендера: насадка для картофельного пюре

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x

      Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.

      Простая сборка одним щелчком

      Простая сборка одним щелчком

      Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

      С легкостью готовит картофельное пюре

      С легкостью готовит картофельное пюре

      Высокоэффективная насадка для картофельного пюре Avance с легкостью превращает картофель в пюре.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный
        Материал корпуса
        Полипропилен

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