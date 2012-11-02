Avance Collection Насадка для картофельного пюре (для блендера)
Максимальный результат, минимум усилий
Насадка для картофельного пюре расширяет функциональные возможности ручного блендера Philips Avance. Наслаждайтесь вкусом идеального картофельного пюре однородной консистенции!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Avance Collection Насадка для картофельного пюре (для блендера)
Максимальный результат, минимум усилий Аксессуар для блендера: насадка для картофельного пюре Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x
Подходит для следующих моделей Philips: серии HR165x и HR166x.
Простая сборка одним щелчком
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
С легкостью готовит картофельное пюре
Высокоэффективная насадка для картофельного пюре Avance с легкостью превращает картофель в пюре.
Насадки можно мыть в посудомоечной машине
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Характеристики дизайна
Материал корпуса
Полипропилен Цвет
Черный
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