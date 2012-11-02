HR7968/90
Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье
С этими насадками у ручного блендера Philips Avance с функцией нарезки кубиками появятся новые возможности: теперь Вы сможете нарезать ингредиенты большими или маленькими кубиками и даже треугольниками! Готовите оливье? Выберите нужную форму и размер для нарезки ингредиентов!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокоэффективные насадки-решетки Avance помогают нарезать ингредиенты кубиками разного размера.
Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969
Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.
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