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  • Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье
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    Avance Collection Насадки-решетки для нарезки кубиками

    HR7968/90

    Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье

    С этими насадками у ручного блендера Philips Avance с функцией нарезки кубиками появятся новые возможности: теперь Вы сможете нарезать ингредиенты большими или маленькими кубиками и даже треугольниками! Готовите оливье? Выберите нужную форму и размер для нарезки ингредиентов!

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    Avance Collection Насадки-решетки для нарезки кубиками

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    Различные размеры и формы нарезки ингредиентов для салата оливье

    Нарезка крупными или мелкими кубиками и треугольниками.

    Нарезка кубиками разного размера

    Нарезка кубиками разного размера

    Высокоэффективные насадки-решетки Avance помогают нарезать ингредиенты кубиками разного размера.

    Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969

    Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969

    Подходит для следующих моделей Philips: HR1669 и HR7969

    Простая сборка одним щелчком

    Простая сборка одним щелчком

    Простое присоединение одним щелчком к любому ручному блендеру Avance.

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    Насадки можно мыть в посудомоечной машине

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Нержавеющая сталь
    Badge-D2C

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