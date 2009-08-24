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  • Четкость каждого звука Четкость каждого звука Четкость каждого звука

    Домашний кинотеатр 2.1

    HTS7200/12

    Четкость каждого звука

    Станьте поклонником стандарта HD со стильным домашним кинотеатром Blu-ray, выполненном в алюминиевом стеклянном корпусе. Мягкие куполообразные динамики ВЧ, используемые в акустических системах, генерируют удивительно чистый звук. Просмотр фильмов станет незабываемым.

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    Домашний кинотеатр 2.1

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    Четкость каждого звука

    с воспроизведением дисков Blu-ray

    • Воспроизведение дисков Blu-ray
    Динамики ВЧ с мягким куполом для чистого звука и четкого голоса

    Динамики ВЧ с мягким куполом для чистого звука и четкого голоса

    Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука акустических систем.

    АС Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук

    АС Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук

    АС Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

    Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов

    Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов

    Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

    Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

    Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

    Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

    BD-Live (Profile 2.0) для загрузки содержимого Blu-ray из Интернета

    BD-Live (Profile 2.0) для загрузки содержимого Blu-ray из Интернета

    BD-Live откроет перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь вы получаете доступ ко всем новинкам, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазин. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и BD-Live.

    EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

    EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

    EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

    Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

    Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

    Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

    Среднеквадратичная мощность 440 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

    Среднеквадратичная мощность 440 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

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    Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

    Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

    Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

    Технология Deep Color обеспечивает яркие краски и передачу более миллиарда цветов

    Технология Deep Color обеспечивает яркие краски и передачу более миллиарда цветов

    В окружающем нас мире существует бесконечное множество цветов самых разных оттенков и яркости. То, что вы видите на экране телевизора, может сильно отличаться от реальности. Технология Deep Color позволяет воссоздать миллионы оттенков и красок реального мира на экране телевизора, тем самым поднимая ваше представление о просмотре на новый, более высокий уровень.

    Стильный дизайн с отделкой из алюминия и панелями из стекла

    Стильный дизайн с отделкой из алюминия и панелями из стекла

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    Сенсорное управление для простоты включения воспроизведения и регулировки громкости

    Сенсорное управление для простоты включения воспроизведения и регулировки громкости

    Благодаря сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним прикосновением к сенсорным кнопкам, расположенным на передней панели.

    • Звук

      ЦАП
      24-бит, 192 кГц
      Диапазон частот
      40-20 000  Гц
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2x120 Вт, 200 Вт
      Улучшение звука
      • Цифровой усилитель класса "D"
      • Ночной режим
      Звуковая система
      • Dolby True HD
      • Dolby Digital
      • АС Dolby Virtual
      • Стерео
      • Dolby Prologic II
      • DTS
      Настройки эквалайзера
      • Action
      • Рок
      • Классика
      • Концерт
      • Драма
      • Джаз
      • Спорт
      Отношение сигнал/шум
      65 дБ
      Общая выходная среднеквадратичная мощность
      440  Вт

    • Громкоговорители

      Частотный диапазон АС-сателлитов
      150—20 000  Гц
      Сопротивление АС-сателлитов
      4  ohm
      Частотный диапазон сабвуфера
      45-5 000  Гц
      Излучатели АС-сателлитов
      • 18 мм купольный ВЧ динамик
      • 2" x 3"
      Излучатель сабвуфера
      6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
      Тип сабвуфера
      Пассивный
      Полное сопротивление сабвуфера
      3  ohm

    • Подключения

      Фронтальные/боковые подключения
      • Высокоскоростное устройство USB
      • Линейный вход MP3
      Разъемы на задней панели
      • Выход HDMI
      • Компонентный видеовыход
      • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
      • Вход AUX
      • Антенна FM
      • Цифровой коаксиальный вход
      • Цифровой оптический вход
      • Ethernet
      • Разъемы АС Easy-Fit

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM
      Количество предустановок
      40
      RDS
      Название станции

    • Питание

      Потребляемая мощность
      100  Вт
      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50 Гц
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,8 Вт

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Инструкция по эксплуатации
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Батарея типа AAA — 2 шт.
      • Антенна FM
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Кабель HDMI

    • Размеры

      Глубина упаковки
      400  миллиметра
      Ширина устройства
      360  миллиметра
      Высота упаковки
      472  миллиметра
      Высота устройства
      72  миллиметра
      Ширина упаковки
      560  миллиметра
      Глубина устройства
      345  миллиметра
      Вес устройства
      4,2  кг
      Глубина фронтальной АС
      130  миллиметра
      Высота фронтальной АС
      362  миллиметра
      Вес фронтальной АС
      1.8  кг
      Ширина фронтальной АС
      130  миллиметра
      Вес сабвуфера
      6,3  кг
      Глубина сабвуфера
      295  миллиметра
      Высота сабвуфера
      375  миллиметра
      Ширина сабвуфера
      295  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      • MP3
      • WMA
      Поддерживаемые медианосители
      • DVD-R/-RW
      • DVD+R/+RW
      • Аудио CD
      • CD-R/RW
      • Флэш-накопитель USB
      Скорость передачи данных для MP3
      32-256 Кбит/с и VBR

    • Изображение/дисплей

      ЦАП
      12-бит / 150 МГц
      Улучшение изображения
      • Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)
      • Прогрессивное сканирование
      • Повышение качества видео

    • Воспроизведение фотоснимков

      Формат сжатия изображений
      JPEG
      Поддерживаемые медианосители
      • DVD-R/-RW
      • DVD+R/+RW
      • CD-R/RW
      • Флэш-накопитель USB
      Улучшение изображения
      • Поворот
      • Увеличить
      • Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

    • Воспроизведение видео

      Код региона BD
      B
      Поддерживаемые медианосители
      • BD Video
      • BD-R/RE 2.0
      • DVD-Video
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      • Video CD/SVCD
      • CD-R/CD-RW
      • Флэш-накопитель USB (FAT16/32)
      • Жесткий диск USB (FAT32)
      • DVD +/-R DL (двухслойный)
      Форматы сжатия
      • avi
      • AVCHD
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV
      • WMV 9
      • MKV
      • XviD
      • Divx 3.11
      • DivX 4.x
      • DivX 5.x
      • DivX 6.0
      • DivX Ultra
      • H.264
      • VC-1
      Код региона DVD
      2
      Улучшение качества изображения
      Повышение качества видео

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Краткое руководство пользователя
    • Пульт ДУ
    • Батарея типа AAA — 2 шт.
    • Антенна FM
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    • Кабель HDMI
    Badge-D2C

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