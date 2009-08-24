Другие продукты в комплекте
- Инструкция по эксплуатации
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Антенна FM
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Кабель HDMI
HTS7200/12
Четкость каждого звука
Станьте поклонником стандарта HD со стильным домашним кинотеатром Blu-ray, выполненном в алюминиевом стеклянном корпусе. Мягкие куполообразные динамики ВЧ, используемые в акустических системах, генерируют удивительно чистый звук. Просмотр фильмов станет незабываемым.Узнать обо всех преимуществах
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Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука акустических систем.
АС Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.
Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.
BD-Live откроет перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь вы получаете доступ ко всем новинкам, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазин. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и BD-Live.
EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.
Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!
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Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.
В окружающем нас мире существует бесконечное множество цветов самых разных оттенков и яркости. То, что вы видите на экране телевизора, может сильно отличаться от реальности. Технология Deep Color позволяет воссоздать миллионы оттенков и красок реального мира на экране телевизора, тем самым поднимая ваше представление о просмотре на новый, более высокий уровень.
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Благодаря сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним прикосновением к сенсорным кнопкам, расположенным на передней панели.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Изображение/дисплей
Воспроизведение фотоснимков
Воспроизведение видео
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