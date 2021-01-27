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    Серия 2000 Увлажнитель воздуха

    HU4801/01

    Свободное дыхание и крепкий сон

    Увлажнитель воздуха Philips максимально эффективно и безопасно борется с сухостью воздуха. При использовании увлажнителя Philips в выходящем из прибора воздухе на 99,9% меньше бактерий, чем при использовании ультразвукового увлажнителя. Никакого белого налета* и влажных поверхностей. Подходит для использования в спальне и детской комнате.

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    Серия 2000 Увлажнитель воздуха

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    Свободное дыхание и крепкий сон

    c технологией холодного испарения NanoCloud

    • Для увлажнения помещений до 25 м²
    • Скорость увлажнения 200 мл/ч
    • До 99 % меньше бактерий
    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

    На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud (1)

    Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

    Эффективен для помещений площадью до 25 м2 (3)

    Эффективен для помещений площадью до 25 м2 (3)

    Для обеспечения необходимого вам комфорта увлажнитель включает 2 режима скорости вентилятора и автоматические настройки. При уровне увлажнения 200 мл/ч увлажнитель эффективно работает в помещениях площадью до 25 м2. (2, 3)

    Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

    Равномерная и эффективная циркуляция воздуха в помещении

    Распылитель, вращающийся на 360 градусов, равномерно распределяет увлажненный воздух по всему помещению. Мельчайшие молекулы водяного пара, доступные благодаря технологии NanoCloud, разносятся дальше и предотвращают пересыщение воздуха для обеспечения эффективного увлажнения, особенно в больших помещениях.

    Никакого белого налета и влажных пятен на полу (4)

    Никакого белого налета и влажных пятен на полу (4)

    Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен в комнате (4). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.

    Ночной режим для спокойного сна

    Ночной режим для спокойного сна

    Ночной режим обеспечивает эффективную и тихую работу увлажнителя воздуха при минимальном уровне шума на протяжении всей ночи.

    «Умная» конструкция для простоты использования

    «Умная» конструкция для простоты использования

    Большая емкость для воды позволяет долго и непрерывно увлажнять воздух. Наполнять ее так же просто, как снять крышку. А конструкция, упрощающая процесс чистки, помогает поддерживать чистоту и гигиеничность как в увлажнителе, так и в воздухе помещения.

    Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (5)

    Безопасность, эффективность и абсолютная естественность (5)

    Принцип работы технологии NanoCloud основан на естественном испарении — общепризнанном гигиенически безопасном и эффективном способе увлажнения. В ходе работы не используются ионы, химические вещества и озон (5), а вода не нагревается, что исключает риск ожогов.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Рабочая область
      25  m²
      Объем резервуара для воды
      2  l
      Уровень шума
      26  dB(A)
      Время работы
      8  hour(s)

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      249 x 249 x 339  mm
      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      310*310*405  mm
      Вес изделия
      2,92  kg
      Вес, включая упаковку
      4,20  kg
      Цвет
      Белый и светло-зеленый
      Резервуар для воды
      2 л

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый, светло-зеленый

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      Заменяйте FY2401 через каждые 6 месяцев

    • Удобство использования

      Режимы
      Спящий режим
      Ручные режимы скорости
      1,2
      Длина шнура
      1,8 м
      Автономное время работы с учетом объема емкости для воды (6)
      13 ч

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Максимальное энергопотребление
      15 Вт

    • Сменные фильтры

      Увлажняющий фильтр
      FY2401: до 6 месяцев

    • Производительность

      Скорость увлажнения (2)
      200 мл/ч
      Размер помещения для увлажнения (3)
      До 25 м2
      Технология NanoCloud (1)
      До 99 % меньше бактерий

    Badge-D2C

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    • (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
    • (2) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2%.
    • (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
    • (4) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
    • (5) Протестировано в соответствии с требованиями стандарта GB 21551.3-2010 в независимой лаборатории. Содержание озона, общее количество летучих органических соединений, частиц PM10 и интенсивность ультрафиолетового излучения ниже предельных значений».
    • (6) Рассчитано при полностью заполненной емкости для воды объемом 2 л на скорости работы увлажнителя 1 и при уровне увлажнения 150 мл/ч.

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