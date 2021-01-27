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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажнитель воздуха

    HU4802/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Цифровой интерфейс и современная технология холодного испарения. При использовании увлажнителя Philips в выходящем из прибора воздухе на 99,9% меньше бактерий, чем при использовании ультразвукового увлажнителя. Он равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате, без бактерий и белой пыли.

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    Увлажнитель воздуха

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    Здоровый воздух. Всегда.

    с технологией холодного испарения NanoCloud и цифровым датчиком

    • Безопасный и простой в использовании
    • Технология NanoCloud
    • Цифровой датчик
    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

    Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате

    Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате. Благодаря увлажнителю воздуха в вашем доме будет дышаться легко и свободно.

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха напоминает, когда нужно заполнить резервуар водой

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха напоминает, когда нужно заполнить резервуар водой

    Красный индикатор подскажет, когда нужно заполнить резервуар водой

    Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

    Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

    Как только в резервуаре заканчивается вода, срабатывает функция блокировки системы контроля качества воздуха, при этом увлажнитель отключается и загорается красный индикатор.

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.

    При включенном ночном режиме индикаторы увлажнителя горят не так ярко

    При включенном ночном режиме индикаторы увлажнителя горят не так ярко

    0 При включении ночном режиме уровень шума увлажнителя будет уменьшен, а все индикаторы — выключены, за исключением индикатора скорости

    Минималистичный дизайн и самая простая в классе очистка

    Минималистичный дизайн и самая простая в классе очистка

    Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды

    Удобное наполнение резервуара

    Удобное наполнение резервуара

    Наполните резервуар водой из кувшина или прямо из-под крана. Понятный индикатор максимального уровня показывает, до какого уровня необходимо заполнить резервуар. Если резервуар пустой, увлажнитель воздуха автоматически выключается и на дисплее отображается напоминание о необходимости его наполнения.

    Настройки уровня влажности позволяют установить необходимый уровень влажности в помещении

    Для достижения максимального комфорта на увлажнителе воздуха Philips можно установить одну из трех степеней влажность — 40, 50 или 60 %.

    По вашему выбору можно установить бесшумный или обычный режим увлажнения

    Два режима увлажнения для вашего удобства — бесшумный и обычный.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      белый и лиловый
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      249*249*339  mm

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Рекомендованный рабочий объем
      25  m²
      Объем резервуара для воды
      2  l
      Уровень шума
      до 26 дБ в бесшумном режиме  dB
      Время работы
      8  hour(s)
      Датчик (-и) качества воздуха
      Датчик влажности
      Производительность по увлажнению
      200  ml/h

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      Заменяйте FY2401 через каждые 6 месяцев

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    • Никаких белых взвесей, приводящих к загрязнению воздуха.

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