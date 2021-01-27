HU4802/01
Здоровый воздух. Всегда.
Цифровой интерфейс и современная технология холодного испарения. При использовании увлажнителя Philips в выходящем из прибора воздухе на 99,9% меньше бактерий, чем при использовании ультразвукового увлажнителя. Он равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате, без бактерий и белой пыли.Узнать обо всех преимуществах
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Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.
Равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате. Благодаря увлажнителю воздуха в вашем доме будет дышаться легко и свободно.
Красный индикатор подскажет, когда нужно заполнить резервуар водой
Как только в резервуаре заканчивается вода, срабатывает функция блокировки системы контроля качества воздуха, при этом увлажнитель отключается и загорается красный индикатор.
Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.
0 При включении ночном режиме уровень шума увлажнителя будет уменьшен, а все индикаторы — выключены, за исключением индикатора скорости
Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды
Наполните резервуар водой из кувшина или прямо из-под крана. Понятный индикатор максимального уровня показывает, до какого уровня необходимо заполнить резервуар. Если резервуар пустой, увлажнитель воздуха автоматически выключается и на дисплее отображается напоминание о необходимости его наполнения.
Для достижения максимального комфорта на увлажнителе воздуха Philips можно установить одну из трех степеней влажность — 40, 50 или 60 %.
Два режима увлажнения для вашего удобства — бесшумный и обычный.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Замена
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