HU4813/11
Гигиеничное увлажнение
Дышите свежим воздухом благодаря увлажнителю Philips серии 2000. Технология испарения NanoCloud снижает риск распространения бактерий на 99 %* по сравнению с ведущими ультразвуковыми увлажнителями, а также предотвращает образование мокрых пятен и белого налета*.Узнать обо всех преимуществах
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Гигиеничный процесс естественного испарения для оптимального результата: по мере прохождения сухого воздуха через увлажнитель к нему добавляется водяной пар. Технология NanoCloud основана на таком естественном процессе, при котором сухой воздух поглощается прибором, насыщается молекулами воды, а затем в помещение выпускается увлажненный воздух.
Благодаря равномерному увлажнению помещения прибор предотвращает появление мокрых пятен на полу и поверхностях. Технология NanoCloud снижает распространение минеральных веществ в воздухе, тем самым предотвращая образование белого налета на мебели и поверхностях.
Когда вода испаряется, образуется невидимый глазу водяной пар. Его молекулы очень малы, меньше, чем размер бактерии, поэтому не могут переносить последних по воздуху. Лабораторные исследования подтвердили: технология NanoCloud более эффективно снижает риск распространения бактерий на 99 %, чем ведущие ультразвуковые увлажнители.
В ночном режиме увлажнитель работает с минимальным уровнем шума и все индикаторы, кроме индикатора скорости, отключаются. Эта настройка позволит поддерживать нужный уровень влажности, даже когда вы спите.
Наполните резервуар водой из кувшина или прямо из-под крана. Понятный индикатор максимального уровня показывает, до какого уровня необходимо заполнить резервуар. Если резервуар пустой, увлажнитель воздуха автоматически выключается и на дисплее отображается напоминание о необходимости его наполнения.
Округлая форма с минимальным количеством деталей обеспечивает простоту очистки. Этот увлажнитель не оснащен нагревательной пластиной, поэтому очистка от накипи не требуется.
Увлажнитель снижает риск ожогов из-за горячей воды или пара, так как технология NanoCloud не предусматривает нагрева воды.
Поддерживайте оптимальный уровень влажности с помощью автоматической настройки. Выберите параметр 40 %, 50 % или 60 %, и увлажнитель будет автоматически включаться и выключаться, чтобы сохранять показатель на нужном уровне. Интеллектуальный датчик позволяет точно определять уровень влажности, а также отображает его числовое значение в реальном времени.
При использовании таймера увлажнитель работает в течение заданного промежутка времени (1 час, 4 часа или 8 часов) и затем автоматически отключается.
Специальный антибактериальный картридж, который содержит улучшенный шарообразный элемент противомикробного действия на основе прополиса в резервуаре с водой, предотвращает размножение бактерий на 99,9 %* в течение 24 часов.
Увлажнитель Philips оснащен тремя настройками скорости вентилятора и обеспечивает максимальный уровень увлажнения 300 мл/ч. Прибор идеально подходит для комнат среднего размера — до 44 м²*.
Особенности
Страна изготовления
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Обслуживание
Замена
Экологическая безопасность
Производительность
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