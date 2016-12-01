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    Series 2000 Увлажнитель воздуха

    HU4813/11

    Гигиеничное увлажнение

    Дышите свежим воздухом благодаря увлажнителю Philips серии 2000. Технология испарения NanoCloud снижает риск распространения бактерий на 99 %* по сравнению с ведущими ультразвуковыми увлажнителями, а также предотвращает образование мокрых пятен и белого налета*.

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    Series 2000 Увлажнитель воздуха

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    Гигиеничное увлажнение

    Технология NanoCloud

    • До 44 м²
    • На 99 % меньше бактерий*
    • Автоматические настройки увлажнения
    • Отображение числовых показателей
    Процесс естественного испарения

    Процесс естественного испарения

    Гигиеничный процесс естественного испарения для оптимального результата: по мере прохождения сухого воздуха через увлажнитель к нему добавляется водяной пар. Технология NanoCloud основана на таком естественном процессе, при котором сухой воздух поглощается прибором, насыщается молекулами воды, а затем в помещение выпускается увлажненный воздух.

    Предотвращает появление мокрых пятен и белого налета*

    Предотвращает появление мокрых пятен и белого налета*

    Благодаря равномерному увлажнению помещения прибор предотвращает появление мокрых пятен на полу и поверхностях. Технология NanoCloud снижает распространение минеральных веществ в воздухе, тем самым предотвращая образование белого налета на мебели и поверхностях.

    На 99 % меньше бактерий естественного происхождения

    На 99 % меньше бактерий естественного происхождения

    Когда вода испаряется, образуется невидимый глазу водяной пар. Его молекулы очень малы, меньше, чем размер бактерии, поэтому не могут переносить последних по воздуху. Лабораторные исследования подтвердили: технология NanoCloud более эффективно снижает риск распространения бактерий на 99 %, чем ведущие ультразвуковые увлажнители.

    Ночной режим с низким уровнем шума

    Ночной режим с низким уровнем шума

    В ночном режиме увлажнитель работает с минимальным уровнем шума и все индикаторы, кроме индикатора скорости, отключаются. Эта настройка позволит поддерживать нужный уровень влажности, даже когда вы спите.

    Удобное наполнение резервуара

    Удобное наполнение резервуара

    Наполните резервуар водой из кувшина или прямо из-под крана. Понятный индикатор максимального уровня показывает, до какого уровня необходимо заполнить резервуар. Если резервуар пустой, увлажнитель воздуха автоматически выключается и на дисплее отображается напоминание о необходимости его наполнения.

    Удобная очистка

    Удобная очистка

    Округлая форма с минимальным количеством деталей обеспечивает простоту очистки. Этот увлажнитель не оснащен нагревательной пластиной, поэтому очистка от накипи не требуется.

    Без использования горячей воды

    Увлажнитель снижает риск ожогов из-за горячей воды или пара, так как технология NanoCloud не предусматривает нагрева воды.

    Автоматические настройки увлажнения

    Поддерживайте оптимальный уровень влажности с помощью автоматической настройки. Выберите параметр 40 %, 50 % или 60 %, и увлажнитель будет автоматически включаться и выключаться, чтобы сохранять показатель на нужном уровне. Интеллектуальный датчик позволяет точно определять уровень влажности, а также отображает его числовое значение в реальном времени.

    Таймер

    При использовании таймера увлажнитель работает в течение заданного промежутка времени (1 час, 4 часа или 8 часов) и затем автоматически отключается.

    Антибактериальный картридж предотвращает рост бактерий на 99,9 %

    Специальный антибактериальный картридж, который содержит улучшенный шарообразный элемент противомикробного действия на основе прополиса в резервуаре с водой, предотвращает размножение бактерий на 99,9 %* в течение 24 часов.

    Высокий уровень поглощения влаги и эффективное испарение

    Увлажнитель Philips оснащен тремя настройками скорости вентилятора и обеспечивает максимальный уровень увлажнения 300 мл/ч. Прибор идеально подходит для комнат среднего размера — до 44 м²*.

    • Особенности

      Скорость работы вентилятора
      Ночной режим, автоматический режим

    • Страна изготовления

      Страна изготовления
      Китай

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,6  m
      Напряжение
      220  V
      Резервуар для воды
      2  l

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      249 х 249 х 339

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный, серебристый
      Цвет панели управления
      Черный
      Материал основного корпуса
      Пластик
      Тип панели управления
      Кнопка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      3 месяца

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Размер комнаты
      44  m²
      Эффективность увлажнения
      300  ml/h
      Уровень шума
      34  dB(A)

    Badge-D2C

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    • Не допускает образования мокрых пятен и белого налета: тестирование независимого исследовательского центра "Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture" (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели), стандарт DIN 44973, IUTA e.V., проверка появления осадка из минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов
    • Размер комнаты рассчитан на основе уровня увлажнения, протестированного сторонней лабораторией по стандарту AHAM HU-1-2016 (R2011)
    • Результаты получены на основе тестирования распространения псевдомонады Pseudomonas Fragi непосредственно с чистых приборов и фильтров после непрерывной работы в течение 2 часов в максимальном режиме, с использованием стерилизованной воды с добавлением указанной бактерии, в комнате площадью 1 м3, с частотой распыления 280 л/мин.

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