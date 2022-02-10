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  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Серия 2000 Климатический комплекс

    HU5930/50

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Устройство «2 в 1», включающее функции воздухоочистителя и увлажнителя, очищает воздух в помещениях со скоростью 175 м3/ч и быстро увлажняет его со скоростью 580 мл/ч. Благодаря датчику влажности и фильтру HEPA устройство автоматически регулирует требуемый уровень влажности в процессе очистки воздуха.

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    Серия 2000 Климатический комплекс

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Очищает воздух и борется с сухим воздухом

    • Скорость увлажнения — 580 мл/ч*
    • Коэффициент подачи чистого воздуха (CADR)  — 175 м3/ч*
    • Увлажняет помещения площадью до 78 м2*
    • Автоматические и ручные режимы
    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud увлажняет воздух, выбрасывая в него на 99 % меньше бактерий (5). Естественное парообразование создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Их малый размер обеспечивает равномерное увлажнение воздуха, а бактериям и минералам трудно прикрепиться к ним, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (4).

    Автоматическое увлажнение до 580 мл/ч и 4 режима

    Автоматическое увлажнение до 580 мл/ч и 4 режима

    Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 580 мл/ч (6). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40%, 50% или 60% в качестве целевого уровня влажности, и климатический комплекс будет работать автоматически для его поддержания.

    До 175 м3/ч CADR (1): очистка помещений площадью до 21 м2 (2)

    До 175 м3/ч CADR (1): очистка помещений площадью до 21 м2 (2)

    Ключевая характеристика воздухоочистителя — CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), т. е. количество очищенного за 1 час воздуха. Чем выше значение CADR, тем быстрее выполняется очистка. Для очистки более грязного воздуха нужен прибор с высоким CADR. Этот климатический комплекс имеет показатель CADR 175 м3/ч (1) и может эффективно очищать воздух в помещении площадью до 21 м2.

    Фильтр HEPA удерживает мелкие частиц размером 0,02 мкм (3)

    Фильтр HEPA удерживает мелкие частиц размером 0,02 мкм (3)

    HEPA фильтр задерживает мельчайшие частицы размером 0,02 мкм (3), защищая вас от аллергенов, вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, перхоти животных и других загрязняющих веществ. Удаляет из воздуха 99% бактерий (2).

    Ночной режим для максимально тихой работы

    Ночной режим для максимально тихой работы

    В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а климатический комплекс работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Климатическая техника Philips проходит 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Она в том числе тестируется на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме уровень влажности будет автоматически поддерживаться на выбранном вами уровне.

    Низкое потребление энергии

    Низкое потребление энергии

    Благодаря энергоэффективной системе климатический комплекс обеспечивает потребление мощности всего 16 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      8,8  kg
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      46 x 40 x 27 см
      Вес, включая упаковку
      11  kg
      Цвет
      Белый
      Резервуар для воды
      4 л
      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      51 x 35 x 57 см

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Дымчатый белый
      Цвет панели управления
      Матовый черный
      Тип панели управления
      Сенсорный экран
      Индикаторы скорости вентилятора
      Скорости 1, 2, 3, автоматический режим

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      FY5156
      Очищающий фильтр
      FY1114

    • Удобство использования

      Ручные режимы скорости
      1, 2, 3
      Уровни влажности
      40%, 50%, 60%
      Длина шнура
      1,8 м
      Таймер
      1~8 ч
      Мин. уровень шума
      20 дБ
      Макс. уровень шума
      47 дБ
      Автоматические режимы
      Влажность
      Ночной режим
      Да
      Блокировка от детей
      Да

    • Энергоэффективность

      Максимальное энергопотребление
      11 Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт
      Напряжение
      220–240 В

    • Сменные фильтры

      Увлажняющий фильтр
      FY5156: до 6 месяцев
      Фильтр HEPA
      FY1114: до 12 месяцев

    • Производительность

      Эффективность увлажнения
      580 мл/ч  ml/h
      CADR (частицы, GB/T) (1)
      175 м3/ч
      Размер помещения для очистки
      До 21 м2 (GB/T)
      Скорость увлажнения (6)
      580 мл/ч
      Площадь помещения
      До 78 м2
      Система фильтрации
      Фильтр HEPA и фильтр предварительной очистки
      Фильтрация бактерий (2)
      Уровень фильтрации бактерий — 99%
      Технология NanoCloud (5)
      До 99% меньше бактерий

    Badge-D2C

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    • CADR (Коэффициент подачи чистого воздуха)  — 175 м3/ч: показатель CADR (сигаретный дым) протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2008
    • (2) Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus, антибактериальные свойства исследованы согласно GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 КОЕ/м3.
    • (3) Протестировано IUTA на территории Германии, 2015 г. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и коронавируса SARS превышают 20 нанометров (0,02 мкм).
    • (4) По результатам теста, проведенного независимым сторонним исследовательским центром, — «Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture» (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели) — по стандарту DIN44973, IUTA e.V., на определение появления осадка из минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов.
    • (5) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
    • (6) Протестировано в соответствии с GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±5%.
    • (7) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной согласно стандарту GB/T 23332-2018.
    • (8) Рассчитанное среднее значение звукового давления на расстоянии 1,5 метра от устройства основано на измерении в соответствии с требованиями стандарта GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1—2020, MOD). Уровень звукового давления зависит от планировки комнаты, отделки и местоположения устройства и слушателя.

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