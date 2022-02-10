Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Устройство «2 в 1», включающее функции воздухоочистителя и увлажнителя, очищает воздух в помещениях со скоростью 175 м3/ч и быстро увлажняет его со скоростью 580 мл/ч. Благодаря датчику влажности и фильтру HEPA устройство автоматически регулирует требуемый уровень влажности в процессе очистки воздуха.