Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud

Тройная защита от бактерий и плесени. Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Эта технология защищает ваше здоровье в долгосрочной перспективе, обеспечивая чистый воздух, практически полностью очищенный от патогенных организмов и плесени. Невидимые частицы мелкодисперсного водяного пара, создаваемые технологией Philips NanoCloud, не оставляют белой пыли и мокрых пятен. Высокая эффективность увлажнения до 600 мл/ч*