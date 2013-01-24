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Полное погружение в музыку. Где угодно.
Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное погружение в музыку. Где угодно.
Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах
Полное погружение в музыку. Где угодно.
Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полное погружение в музыку. Где угодно.
Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах
От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.
Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщенно. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.
Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.
Легкий корпус из алюминия и кожа с экологичного производства Muirhead обеспечивают превосходные тактильные ощущения от этих наушников. На алюминиевые кольца чашек наушников с темной матовой отделкой нанесен логотип Philips Fidelio. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников с головы.
Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Полная совместимость с Google Ассистентом и Alexa помогут включать любимые плейлисты с помощью голосовых команд.
Полной зарядки хватит более чем на целые сутки прослушивания музыки, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечит до 6 часов воспроизведения. Управляйте музыкой и вызовами с помощью сенсорных команд и переключайте активное шумоподавление с помощью кнопок на чашках наушников. Наушники складываются для удобного хранения.
Приложение Philips Headphones позволяет регулировать шумоподавление, переключаясь между предустановленными режимами ANC. В нем также доступен эквалайзер, ряд элементов для управления потоковым воспроизведением и информация о композициях.
Стабильное подключение Bluetooth и поддержка AAC (звуковой кодек устройств iOS) / aptX HD для Android и Windows обеспечивает наилучшее качество при потоковом воспроизведении. Съемный кабель позволяет подключать наушники к оборудованию для работы со звуком высокого разрешения.
Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия