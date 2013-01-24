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Philips Fidelio

Полноразмерные беспроводные наушники

L3/00
Fidelio
Общая оценка / 5
1 награда
Fidelio
  • Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно.
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    Bluetooth

    Philips Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

    L3/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Полное погружение в музыку. Где угодно.

    Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

    Полное погружение в музыку. Где угодно.

    Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

    Полное погружение в музыку. Где угодно.

    Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

    Полное погружение в музыку. Где угодно.

    Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

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      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      • Шумоподавление Pro+
      • 40-мм излучатели
      Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

      Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

      От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.

      40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

      40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

      Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщенно. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.

      Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

      Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

      Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

      Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

      Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

      Легкий корпус из алюминия и кожа с экологичного производства Muirhead обеспечивают превосходные тактильные ощущения от этих наушников. На алюминиевые кольца чашек наушников с темной матовой отделкой нанесен логотип Philips Fidelio. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников с головы.

      Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

      Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

      Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Полная совместимость с Google Ассистентом и Alexa помогут включать любимые плейлисты с помощью голосовых команд.

      Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

      Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

      Полной зарядки хватит более чем на целые сутки прослушивания музыки, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечит до 6 часов воспроизведения. Управляйте музыкой и вызовами с помощью сенсорных команд и переключайте активное шумоподавление с помощью кнопок на чашках наушников. Наушники складываются для удобного хранения.

      Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

      Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

      Приложение Philips Headphones позволяет регулировать шумоподавление, переключаясь между предустановленными режимами ANC. В нем также доступен эквалайзер, ряд элементов для управления потоковым воспроизведением и информация о композициях.

      Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

      Стабильное подключение Bluetooth и поддержка AAC (звуковой кодек устройств iOS) / aptX HD для Android и Windows обеспечивает наилучшее качество при потоковом воспроизведении. Съемный кабель позволяет подключать наушники к оборудованию для работы со звуком высокого разрешения.

      Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair

      Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Кабель USB-C
        Аудиокабель
        Да
        Адаптер для использования в самолете
        Да
        Футляр для переноски
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • Формат передачи: SBC
        • aptX
        • Aptx-HD
        • AAC
        Версия Bluetooth
        5,1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        2

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        38  часов
        *
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        32  часов
        *
        Срок службы аккумулятора
        38 ч*

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        103  дБ

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 48 95229 10839 1
        высота
        26  см
        Длина
        25,4  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        22,8  см
        Вес брутто
        3,824  кг
        Вес упаковки
        2,6  кг
        Вес нетто
        1,224  кг

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7,8  см
        EAN
        48 95229 10839 4
        высота
        24,1  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        ширина
        21  см
        Вес брутто
        1,118  кг
        Вес нетто
        0,408  кг
        Вес упаковки
        0,71  кг
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Габариты изделия

        Глубина
        5,15  см
        высота
        20,35  см
        Вес
        0,36  кг
        ширина
        19  см

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          • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
          • Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.