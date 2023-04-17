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    Батарея

    LR6A20C/40

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Щелочная технология для устройств с высоким энергопотреблением.

    Долговечные и надежные элементы питания для повседневных устройств, таких как часы и радиоприемники. Базовые щелочные батареи Philips обеспечивают максимальное качество для стандартных задач.

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    Батарея

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    Щелочная технология для устройств с высоким энергопотреблением.

    • AA
    • Щелочная

    Щелочная технология отлично подходит для устройств с высоким энергопотреблением

    Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.

    Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

    Благодаря наличию разных моделей вы можете использовать эти батарейки их для любых нужд

    Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    Сохраняет заряд до 10 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Щелочная
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Коробка с окошком

    • Внешняя упаковка

      Длина
      26  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      16.9  см
      Вес брутто
      11.7  кг
      Высота
      20.7  см
      GTIN
      1 48 95229 13562 5
      Вес нетто
      11.28  кг
      Вес упаковки
      0.42  кг

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип AA / щелочная LR6
      Напряжение батареи
      1.5  В

    • Размеры упаковки

      Высота
      5.8  см
      Тип упаковки
      Коробка с окошком
      ширина
      5.2  см
      Глубина
      7.3  см
      Количество изделий в упаковке
      20
      EAN
      48 95229 13562 8
      Вес брутто
      0.48  кг
      Вес нетто
      0.47  кг
      Вес упаковки
      0.01  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      5.05  см
      ширина
      1.45  см
      Глубина
      1.45  см

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      10 лет
      Взаимозаменяема с
      AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

    Badge-D2C

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