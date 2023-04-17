LR6A40C/40
Щелочная технология для устройств с высоким энергопотреблением.
Долговечные и надежные элементы питания для повседневных устройств, таких как часы и радиоприемники. Базовые щелочные батареи Philips обеспечивают максимальное качество для стандартных задач.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.
Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.
Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Экохарактеристики
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Технические характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.