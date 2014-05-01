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Беспроводной домашний монитор

M100E/12
Общая оценка / 5
  • Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК
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    Беспроводной домашний монитор

    M100E/12
    Общая оценка / 5

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводной домашний монитор

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводной домашний монитор

    Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК

    Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

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      Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК

      Больше никакого беспокойства

      • для устройств Apple/Android
      Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора

      Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора

      Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.

      Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения

      Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения

      Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.

      Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

      Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

      Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.

      Встроенный датчик шума и движения

      Встроенный датчик шума и движения

      Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.

      Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

      Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук на смартфон или планшетный компьютер. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.

      Система мониторинга через веб-браузер

      Беспроводной домашний монитор InSight также позволяет в реальном времени следить за тем, что происходит у вас в доме, на ПК или Mac через удобный веб-браузер — Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox.

      Монитор с поддержкой Wi-Fi: простая настройка с помощью QR-кода

      Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.

      • Объектив и датчик

        Датчик
        VGA
        Режим фокусировки
        Фиксированный
        Диапазон фокусировки
        От 0,4 м до бесконечности

      • Качество видео

        Передача сигнала VGA
        Да
        Форматы
        Сжатие видеоданных H.264
        Баланс белого
        Автоматический баланс белого
        Экспозиция
        Автоустановка экспозиции

      • Особенности

        Wi-Fi
        • 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
        • 802.11 a (5 ГГц) не поддерживается
        Обнаружение движения
        Да
        Обнаружение шума
        Да
        LED-индикатор
        Да
        Магнитное основание
        Настраиваемое направление наблюдения
        Кнопка перезагрузки
        Да
        Резьбовые отверстия
        Да, 1

      • ПО

        Установка
        С помощью приложения
        Автоматическое обновление приложения
        Да
        Поддержка веб-браузера
        Да
        Поддерживаемая операционная система
        • iOS4.3 или выше
        • Android 2.3 или более поздней версии
        Совместима с iPad
        • iPad
        • iPad 2
        • New iPad
        • iPad mini
        • iPad (3-го поколения)
        Совместимость с iPhone
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        Совместимость с iPod
        iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии
        Совместимость с телефонами Android
        Philips рекомендует использовать смартфоны с характеристиками, как у Samsung Galaxy 3, или лучшими

      • Аксессуары в комплекте

        Дополнительное настенное крепление
        Да
        Адаптер питания USB
        Да
        Кабель USB
        Да, 2,5 м
        Винты/настенные анкеры
        3
        Краткое руководство
        Да

      • Вход и выход

        Микрофон
        • Высокочувствительный
        • Моно
        USB
        Порт mini-USB

      • Минимальные требования

        Windows
        • Windows XP
        • Windows Vista
        • Windows 7
        • Internet Explorer 6.0
        • Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц
        • 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты
        MAC
        • MACINTOSH 10.4
        • MACINTOSH 10.5
        • MACINTOSH 10.6
        • MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo
        • Safari 1.1

      • Размеры

        Высота упаковки
        160  мм
        Ширина упаковки
        158  мм
        Глубина упаковки
        58  мм
        Высота продукта
        95  мм
        Ширина продукта
        45  мм
        Глубина продукта
        45  мм

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          • Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
          • Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.

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