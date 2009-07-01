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  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

    Микротеатр DVD

    MCD170/58

    Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

    Теперь Вы точно будете потрясены изображением и звуком во время просмотра фильма дома! Стильный микротеатр DVD MCD170 с динамическим усилением НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов.

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    Микротеатр DVD

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    Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x5 Вт RMS, 400 Вт PMPO

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      16 языков
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      4,8 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Гарантийный буклет
    • Краткое руководство пользователя
    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    Badge-D2C

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