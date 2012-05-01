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  • Отдохните — включите хороший фильм или музыку Отдохните — включите хороший фильм или музыку Отдохните — включите хороший фильм или музыку

    Компонентная микросистема DVD

    MCD785/51

    Отдохните — включите хороший фильм или музыку

    Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Акустические системы, отделанные деревом, обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме слушать музыку и смотреть видео.

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    Компонентная микросистема DVD

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    Отдохните — включите хороший фильм или музыку

    Одержимые звуком

    • DivX Ultra
    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

    Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

    Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

    Подключите док-станцию к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь музыкой, видео и фотографиями с устройств iPod. Док-станция приобретается отдельно.

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    High-end дизайн компонентов и подставки

    High-end дизайн компонентов и подставки

    Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

    HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

    HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

    Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

    • Звук

      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      80 Вт

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна FM
    • Краткое руководство пользователя
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон (дейс. во всем мире)
    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Пульт ДУ
    Badge-D2C

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