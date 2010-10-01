Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель композитного видеосигнала (Y)
- Антенна FM
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
Почувствуйте эмоции живого выступления
Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте эмоции живого выступления
Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.
Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.
Возьмите от природы все самое лучшее. Для изготовления компонентов, создающих акустический эффект, наиболее подходящими являются природные материалы. АС, изготовленные из алюминия, отличаются большей жесткостью, имеют более совершенный корпус, который естественным образом сдерживает вибрации, улучшает звукопередачу и повышает точность воспроизведения звука. В результате вы получаете акустические системы с великолепным дизайном, которые обеспечивают воспроизведение звука, соответствующее качеству оригинальной записи.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.
С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.
Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/MAC, с легкостью вмещая до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.
Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.
В памяти вашего ПК/MAC хранится огромное количество музыки, которую вы можете с удобством транслировать на аудиосистему Philips — без раздражающих проводов. Поделитесь любимыми мелодиями с друзьями на вечеринке или просто наслаждайтесь ими наедине с собой. Кроме того, вы можете передавать и хранить музыку на жестком диске устройства и прослушивать ее в любое время, даже если ваш ПК/ MAC выключен. Поступите так же со своей коллекцией фотографий, и просматривайте их одновременно с воспроизведением музыки. Откройте сокровищницу вашего ПК/ MAC благодаря удобству беспроводной связи.
Усильте впечатления от прослушивания благодаря яркому полноцветному ЖК-дисплею и получите удовольствие от простого и удобного управления коллекцией музыки. При прослушивании любимых песен в верхней части дисплея отображается обложка альбома, словно оживляя композицию. Выбрать композицию проще простого, так как многострочный ЖК-дисплей отображает композиции, сортированные по жанру, исполнителю или альбому.
Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости)) — это прямое цифровое подключение, предназначенное для передачи как цифрового видеосигнала с разрешением высокой четкости, так и цифрового многоканального аудиосигнала. Исключая преобразования в аналоговые сигналы HDMI обеспечивает идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех.
Звук
Громкоговорители
Медианосители
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Изображение/дисплей
Воспроизведение видео
Воспроизведение фотоснимков
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Питание
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