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Микросистема Hi-Fi

MCM138D/12
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    Микросистема Hi-Fi

    MCM138D/12
    Общая оценка / 5

    Одержимые звуком

    Установите в док-станцию плеер iPod. Включите музыку, нажав одну кнопку. Великолепный звук и современный дизайн. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера так, как хочется! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Микросистема Hi-Fi

    Одержимые звуком

    Установите в док-станцию плеер iPod. Включите музыку, нажав одну кнопку. Великолепный звук и современный дизайн. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера так, как хочется! Узнать обо всех преимуществах

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      Одержимые звуком

      Расслабляйтесь под прекрасную музыку

      • Сделано для iPod
      • Воспроизведение MP3/WMA-CD
      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Функции таймера включения и отключения

      Функции таймера включения и отключения

      Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Общая выходная мощность 4 Вт RMS

      Общая выходная мощность 4 Вт RMS

      Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 2 Вт RMS
        Улучшение звука
        • Динамическое усиление басов
        • цифровое управление звуком
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Динамики
        3,5" НЧ-динамик
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Подключения

        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)
        Прочее
        Соединение через док-станцию

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • перемотка вперед/назад
        • следующая и предыдущая дорожка
        • воспроизведение и пауза

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна СВ
        Диапазоны тюнера
        • FM стерео
        • СВ

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с жесткого диска
        • звуковой радиосигнал
        Цвет подсветки
        белый
        Часы
        • на основном дисплее
        • таймер отключения
        Тип загрузчика
        сверху
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Зарядное устройство
        iPod

      • Питание

        Источник питания
        220—240  В
        Источник питания
        50  Гц

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        20-кнопочный с литиевой батареей
        Инструкция по эксплуатации
        Многоязычное
        Прочее
        • Зарядное устройство и адаптеры для iPod
        • Рамочная антенна MW

      • Размеры

        Вес брутто
        5,01  кг
        Глубина основной АС
        204  миллиметра
        Ширина основной АС
        150  миллиметра
        Глубина основного устройства
        244  миллиметра
        Высота основного устройства
        153  миллиметра
        Ширина основного устройства
        150  миллиметра
        Высота упаковки
        531  миллиметра
        Ширина упаковки
        302  миллиметра
        Глубина упаковки
        202  миллиметра
        Высота основной АС
        153  миллиметра

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

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