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  • Насыщенное звучание и компактный дизайн Насыщенное звучание и компактный дизайн Насыщенное звучание и компактный дизайн

    Микросистема Hi-Fi

    MCM239/12

    Насыщенное звучание и компактный дизайн

    Великолепный звук при компактном дизайне! Классический MCM239 обеспечивает динамичное звучание плюс важнейшие функции, которые позволяют наслаждаться музыкой так, как вам нравится.

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    Микросистема Hi-Fi

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    Насыщенное звучание и компактный дизайн

    и воспроизведение с прямого порта USB

    • Воспроизведение MP3/WMA-CD
    • Прямой порт USB
    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

    Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

    Удобный линейный разъем для воспроизведения музыки с плеера

    Возможность линейного подключения обеспечивает воспроизведение музыки на другом устройстве с помощью плеера Philips. Просто подключите плеер через линейный выход, или подключите разъем для наушников других медиаплееров, например, проигрывателя компакт-дисков или DVD-проигрывателя, кассетных видеоплееров и MP3.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x10 Вт музыкальной мощности
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 5 Вт

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      5,8 кг

    Badge-D2C

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