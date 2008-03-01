Другие продукты в комплекте
- Антенна FM/СВ
- Гарантийный талон (дейс. во всем мире)
- Пульт ДУ
- Винты для настенного монтажа — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Краткое руководство пользователя
MCM277/12
Одержимые звуком
Ультрамодный дизайн, прогрессивные, уникальные разработки и стиль. Плоская музыкальная микросистема Philips в стильном корпусе обеспечит динамичное звучание с возможностью воспроизведения MP3/WMA-CD, а также воспроизведения с прямого порта USB. Система также монтируется на стену.Узнать обо всех преимуществах
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Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
Возможность линейного подключения обеспечивает воспроизведение музыки на другом устройстве с помощью плеера Philips. Просто подключите плеер через линейный выход, или подключите разъем для наушников других медиаплееров, например, проигрывателя компакт-дисков или DVD-проигрывателя, кассетных видеоплееров и MP3.
Тюнер/прием/передача
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