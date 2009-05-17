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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Стильная акустическая микросистема

    MCM330/12

    Одержимые звуком

    Ультрамодный дизайн, прогрессивные, уникальные разработки и стиль. Изящная музыкальная микросистема Philips в стильном корпусе обеспечит динамичное звучание с технологией Living Sound и поможет вам погрузиться в звук.

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    Стильная акустическая микросистема

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    Одержимые звуком

    Звук, заполняющий ваш дом

    • возможность настенного монтажа
    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

    Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

    Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      4

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20
    Badge-D2C

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    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

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