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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Классическая микросистема Hi-Fi

    MCM761/12

    Одержимые звуком

    Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря классической микросистеме Hi-Fi от Philips. Копируйте музыку, одновременно конвертируя ее в формат MP3 с помощью прямого порта USB. Компьютер вам не потребуется. Элегантный дизайн АС с деревянной отделкой в классическом стиле, который никогда не выйдет из моды.

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    Классическая микросистема Hi-Fi

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    Одержимые звуком

    Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

    • Ленточный динамик ВЧ
    • 150 Вт
    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

    Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

    Общая выходная мощность 150 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 150 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

    Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Переведите любимые CD в формат MP3

    Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM/СВ
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный талон (дейс. во всем мире)
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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