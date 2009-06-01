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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Heritage Audio Компонентная система Hi-Fi

    MCM772/12

    Одержимые звуком

    Погрузитесь в мир непревзойденного звучания с аудиосистемой Philips с купольным шелковым динамиком ВЧ. Корпус АС отделан деревом, а корпус системы — алюминием, что улучшает звучание и делает управление более точным.

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    Heritage Audio Компонентная система Hi-Fi

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    Одержимые звуком

    Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

    • Шелковый куполообразный динамик ВЧ
    • 100 Вт
    Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

    Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

    Природа одарила нас самым лучшим. И одним из ее даров является дерево. Оказывается, дерево обладает такими акустическими характеристиками, которые идеально подходят для изготовления звукового оборудования и музыкальных инструментов. По этой причине такие великолепные инструменты, как пианино или скрипка, изготавливаются из дерева — по той же причине корпус этой АС выполнен из дерева. Насладитесь богатым и реалистичным звучанием АС из натурального дерева.

    Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

    Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

    Диафрагма динамика сделана из шелка — материала, чье свойство демпфировать звук сильнее, чем у других материалов, использующихся в обычных динамиках. Его нежная структура устраняет акустические деформации, делая звук мягким, теплым и насыщенным.

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая вых. мощность 100 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    High-end дизайн компонентов и подставки

    High-end дизайн компонентов и подставки

    Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

    Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Руководство пользователя
    • Краткое руководство по началу работы
    • Пульт дистанционного управления
    • FM-антенна
    • Буклет о международной гарантии
    Badge-D2C

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