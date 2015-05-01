Комбинированная технология для превосходного шумоподавления

В наушниках Fidelio NC-1 используется технология активного шумоподавления (ANC) прямой и обратной связи: внутри и снаружи чашек наушников расположено 4 микрофона для улавливания шума и дальнейшей обработки. Шумоподавление прямой связи (микрофон расположен снаружи чашки) работает для более широкого диапазона частот, в то время как шумоподавление обратной связи (микрофон расположен внутри чашки) отвечает за повышенную шумоизоляцию. Данная комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот и более глубокого звучания, чтобы вы могли наслаждаться отличным качеством звука в любой обстановке.