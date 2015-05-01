NC1/00
Непревзойденное звучание без посторонних шумов
Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу.Узнать обо всех преимуществах
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Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм излучателях используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — до мельчайших деталей.
Внешняя акустическая камера Fidelio NC-1 гарантирует чистый звук без помех благодаря активному шумоподавлению. Естественное и чистое звучание каждой детали и точные динамические басы без снижения четкости звука.
Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют легко переключаться между прослушиванием музыки и вызовами. Превосходное качество шумоподавления Fidelio гарантирует кристально чистый звук во время разговора — даже в шумной обстановке.
Функция шумоподавления Fidelio NC-1 настроена специально для обеспечения оптимального звучания. Мы усомнились в том, что наушники с шумоподавлением не могут обеспечить звук высокого качества, и разработали модель NC-1 для безупречного воспроизведения аудио вне зависимости от уровня окружающего шума.
Благодаря легкой, изящной, компактной складной конструкции и стильному дизайну, модель Fidelio NC-1 — идеальный спутник в поездках. Наушники можно складывать по-разному, что позволяет удобно размещать их в дорожной сумке или в отделении кресла в самолете.
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
В наушниках Fidelio NC-1 используется технология активного шумоподавления (ANC) прямой и обратной связи: внутри и снаружи чашек наушников расположено 4 микрофона для улавливания шума и дальнейшей обработки. Шумоподавление прямой связи (микрофон расположен снаружи чашки) работает для более широкого диапазона частот, в то время как шумоподавление обратной связи (микрофон расположен внутри чашки) отвечает за повышенную шумоизоляцию. Данная комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот и более глубокого звучания, чтобы вы могли наслаждаться отличным качеством звука в любой обстановке.
В отличие от большинства наушников с шумоподавлением, наушники Fidelio NC-1 могут работать без подзарядки, гарантируя неизменно высокое качество звучания Fidelio в любой обстановке. Если заряд батареи закончился, отключите функцию активного шумоподавления — и вы сможете продолжить бесконечное путешествие в мир любимой музыки.
Помехи — это электронный звук, который можно услышать, надев наушники с функцией активного шумоподавления перед началом воспроизведения. Технология шумоподавления Fidelio значительно сокращает помехи, обеспечивая непрерывное наслаждение любимыми композициями.
Материалы, которые используются для создания Fidelio NC-1, были тщательно отобраны, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Амбушюры из пеноматериала идеально повторяют форму уха, что не только гарантирует удобство посадки наушников, но и улучшает качество шумоподавления. Внешняя сторона амбушюр изготовлена из ткани и мягкой кожи, благодаря чему распределяется давление и рассеивается тепло. Все перечисленное делает невероятно удобную модель NC-1 идеальным спутником в долгих поездках.
Наслаждайтесь 30 часами воспроизведения в режиме шумоподавления и неограниченным временем работы в режиме разговора/прослушивания музыки
Звук
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Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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