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  • Непревзойденное звучание без посторонних шумов Непревзойденное звучание без посторонних шумов Непревзойденное звучание без посторонних шумов
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    Наушники с шумоподавлением

    NC1/00

    Непревзойденное звучание без посторонних шумов

    Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу.

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    Наушники с шумоподавлением

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    Непревзойденное звучание без посторонних шумов

    • Звук высокого разрешения
    • Накладные
    • Уникальные подушечки из пеноматериала
    • Компактная складная конструкция
    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречного звука высокой четкости

    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречного звука высокой четкости

    Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм излучателях используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — до мельчайших деталей.

    Внешняя акустическая камера для четкого звучания

    Внешняя акустическая камера для четкого звучания

    Внешняя акустическая камера Fidelio NC-1 гарантирует чистый звук без помех благодаря активному шумоподавлению. Естественное и чистое звучание каждой детали и точные динамические басы без снижения четкости звука.

    Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют переключаться между прослушиванием музыки и вызовами

    Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют переключаться между прослушиванием музыки и вызовами

    Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют легко переключаться между прослушиванием музыки и вызовами. Превосходное качество шумоподавления Fidelio гарантирует кристально чистый звук во время разговора — даже в шумной обстановке.

    Настроены специально для неизменно высокой достоверности звучания

    Настроены специально для неизменно высокой достоверности звучания

    Функция шумоподавления Fidelio NC-1 настроена специально для обеспечения оптимального звучания. Мы усомнились в том, что наушники с шумоподавлением не могут обеспечить звук высокого качества, и разработали модель NC-1 для безупречного воспроизведения аудио вне зависимости от уровня окружающего шума.

    Компактная конструкция складывается в разных направлениях удобного хранения и транспортировки

    Компактная конструкция складывается в разных направлениях удобного хранения и транспортировки

    Благодаря легкой, изящной, компактной складной конструкции и стильному дизайну, модель Fidelio NC-1 — идеальный спутник в поездках. Наушники можно складывать по-разному, что позволяет удобно размещать их в дорожной сумке или в отделении кресла в самолете.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

    Комбинированная технология для превосходного шумоподавления

    Комбинированная технология для превосходного шумоподавления

    В наушниках Fidelio NC-1 используется технология активного шумоподавления (ANC) прямой и обратной связи: внутри и снаружи чашек наушников расположено 4 микрофона для улавливания шума и дальнейшей обработки. Шумоподавление прямой связи (микрофон расположен снаружи чашки) работает для более широкого диапазона частот, в то время как шумоподавление обратной связи (микрофон расположен внутри чашки) отвечает за повышенную шумоизоляцию. Данная комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот и более глубокого звучания, чтобы вы могли наслаждаться отличным качеством звука в любой обстановке.

    Элегантный жесткий дорожный футляр для стильной защиты наушников

    Элегантный жесткий дорожный футляр для стильной защиты наушников

    Улучшенный дизайн с алюминиевыми и прорезиненными вставками

    Улучшенный дизайн с алюминиевыми и прорезиненными вставками

    Удобное техническое решение позволяет не расставаться с любимой музыкой

    В отличие от большинства наушников с шумоподавлением, наушники Fidelio NC-1 могут работать без подзарядки, гарантируя неизменно высокое качество звучания Fidelio в любой обстановке. Если заряд батареи закончился, отключите функцию активного шумоподавления — и вы сможете продолжить бесконечное путешествие в мир любимой музыки.

    Отсутствие помех для непрерывного наслаждения

    Помехи — это электронный звук, который можно услышать, надев наушники с функцией активного шумоподавления перед началом воспроизведения. Технология шумоподавления Fidelio значительно сокращает помехи, обеспечивая непрерывное наслаждение любимыми композициями.

    Эргономичные амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта при длительном прослушивании

    Материалы, которые используются для создания Fidelio NC-1, были тщательно отобраны, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Амбушюры из пеноматериала идеально повторяют форму уха, что не только гарантирует удобство посадки наушников, но и улучшает качество шумоподавления. Внешняя сторона амбушюр изготовлена из ткани и мягкой кожи, благодаря чему распределяется давление и рассеивается тепло. Все перечисленное делает невероятно удобную модель NC-1 идеальным спутником в долгих поездках.

    30 часов воспроизведения в режиме шумоподавления и неограниченное время работы в режиме разговора/прослушивания музыки

    Наслаждайтесь 30 часами воспроизведения в режиме шумоподавления и неограниченным временем работы в режиме разговора/прослушивания музыки

    • Звук

      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      150 мВт
      Чувствительность
      107 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,2 м
      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Медный

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      1.521  фунта

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      8  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      6.6  (дюймы)
      Глубина
      3.4  (дюймы)
      Вес брутто
      1.163  фунта
      Вес нетто
      0.76  фунта
      Вес упаковки
      0.403  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      5.5  (дюймы)
      Высота
      6.5  (дюймы)
      Глубина
      2.8  (дюймы)
      Вес
      0.421  фунта

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