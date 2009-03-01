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    Streamium Сетевой музыкальный проигрыватель

    NP1100/12

    Освободите музыку

    При подключении сетевого музыкального проигрывателя Philips Streamium NP1100 к ПК и аудиосистеме можно прослушивать музыку с компьютера и интернет-радио. Целый мир музыкальных возможностей!

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    Streamium Сетевой музыкальный проигрыватель

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    Освободите музыку

    Наслаждайтесь музыкой на компьютере и в Интернете — без проводов

    • Бесплатное интернет-радио
    • Большой ЖК-дисплей
    Дистанционное управление для удобной навигации

    Дистанционное управление для удобной навигации

    Управляйте всеми функциями Streamium, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение мелодий. С помощью алфавитно-цифрового поиска, QuickJump или SuperScroll можно быстро получить доступ к любимой интернет-радиостанции или к композиции с компьютера. Пульт ДУ от Streamium в Ваших руках.

    Цифровые разъемы

    Цифровые разъемы

    Сетевой музыкальный проигрыватель Streamium можно подключить к выбранному аудиоустройству различными способами — через цифровое, аналоговое соединение, к переносным акустическим системам и даже к наушникам.

    Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

    Аналоговые разъемы

    Аналоговые разъемы

    Сетевой музыкальный проигрыватель Streamium можно подключить к выбранному аудиоустройству различными способами. Чаще всего используется аналоговое соединение. Просто подключите бело-красный аудиокабель (входит в комплект) к Streamium и к аудиоустройству. Вы также можете подключить портативные АС или наушники к Streamium, чтобы всегда наслаждаться музыкой по-разному.

    Воспроизведение музыки с компьютера без проводов

    Воспроизведение музыки с компьютера без проводов

    Слушайте музыку со своего компьютера через аудиосистему с помощью сетевого музыкального проигрывателя Streamium! Сетевой проигрыватель Streamium может воспроизводить музыку с компьютера и передавать ее на аудиосистему с помощью соединения UPnP. Наслаждайтесь превосходным качеством звука при прослушивании своей любимой музыки!

    Большой экран, крупные иконки и возможность увеличивать текст

    Большой экран, крупные иконки и возможность увеличивать текст

    Подключение к стереосистеме или домашнему кинотеатру

    Подключение к стереосистеме или домашнему кинотеатру

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      195 x 38 x 104 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Руководство пользователя
    • Батарейки
    • Краткое руководство по началу работы
    • Пульт дистанционного управления
    • Гарантийный талон
    • Компакт-диск
    Badge-D2C

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