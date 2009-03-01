Другие продукты в комплекте
- Руководство пользователя
- Батарейки
- Краткое руководство по началу работы
- Пульт дистанционного управления
- Гарантийный талон
- Компакт-диск
NP1100/12
Освободите музыку
При подключении сетевого музыкального проигрывателя Philips Streamium NP1100 к ПК и аудиосистеме можно прослушивать музыку с компьютера и интернет-радио. Целый мир музыкальных возможностей!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляйте всеми функциями Streamium, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение мелодий. С помощью алфавитно-цифрового поиска, QuickJump или SuperScroll можно быстро получить доступ к любимой интернет-радиостанции или к композиции с компьютера. Пульт ДУ от Streamium в Ваших руках.
Сетевой музыкальный проигрыватель Streamium можно подключить к выбранному аудиоустройству различными способами — через цифровое, аналоговое соединение, к переносным акустическим системам и даже к наушникам.
С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.
Сетевой музыкальный проигрыватель Streamium можно подключить к выбранному аудиоустройству различными способами. Чаще всего используется аналоговое соединение. Просто подключите бело-красный аудиокабель (входит в комплект) к Streamium и к аудиоустройству. Вы также можете подключить портативные АС или наушники к Streamium, чтобы всегда наслаждаться музыкой по-разному.
Слушайте музыку со своего компьютера через аудиосистему с помощью сетевого музыкального проигрывателя Streamium! Сетевой проигрыватель Streamium может воспроизводить музыку с компьютера и передавать ее на аудиосистему с помощью соединения UPnP. Наслаждайтесь превосходным качеством звука при прослушивании своей любимой музыки!
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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