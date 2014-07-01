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Аудиотехника для дома
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      Идеальная музыкальная система для вечеринок

      Одержимые звуком

      • 380 Вт
      Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки

      Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки

      Танцуйте под зажигательный ритм. Подсветка мерцает в такт музыке, делая вечеринку еще более зажигательной. Если подсветка не нужна, ее можно просто отключить. Динамичная подсветка сделает вечеринку, праздник или любое другое событие просто незабываемым.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

      Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

      Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.

      Технология Dual Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме с 2 смартфонов

      Технология Dual Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме с 2 смартфонов

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • Флэш-накопитель USB
        • Аудиовход
        • Bluetooth
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • запрограммированное воспроизведение
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Громкоговорители

        Количество АС
        2
        Излучатели АС
        • 2" ВЧ-динамик
        • 5,25" НЧ-динамик
        Улучшения АС
        Двухполосная
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Звук

        Полная звуковая мощность (RMS)
        380  Вт
        Улучшение звука
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        • 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
        • NX Bass

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Сохранение радиостанций
        20
        Диапазоны тюнера
        FM
        Улучшения тюнера
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск
        • Удобная настройка (plug & play)

      • Подключения

        Наушники
        3,5 мм
        Микрофон
        двойные гнезда для микрофона
        USB
        Порт USB
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Комфорт

        Караоке
        • Громкость микрофона
        • Эхоконтроль
        Тип дисплея
        • ЖК-дисплей
        • Дисплей VFD

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        13-кнопочный
        Инструкция по эксплуатации
        Английский
        Кабели/подключение
        шнур питания
        Прочее
        • Краткое руководство пользователя
        • батарейки для пульта ДУ
        • Антенна FM
        Гарантия
        Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Высота упаковки
        442  миллиметра
        Ширина упаковки
        780  миллиметра
        Глубина упаковки
        430  миллиметра
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        704 x 364 x 385 мм

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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