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    Мини-система Hi-Fi

    NTRX100/12

    Идеальная музыкальная система для вечеринок

    Устройте незабываемую вечеринку прямо сейчас! Благодаря двум поворотным дискам системы NTRX100 от Philips вы можете воспроизводить и заряжать два смартфона, сводить дорожки и делать скретчи музыкальных записей из медиатек устройств. Беспроводная передача музыки по Bluetooth в одно касание благодаря технологии NFC.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Идеальная музыкальная система для вечеринок

    Одержимые звуком

    • 380 Вт
    Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

    Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

    Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки

    Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки

    Танцуйте под зажигательный ритм. Подсветка мерцает в такт музыке, делая вечеринку еще более зажигательной. Если подсветка не нужна, ее можно просто отключить. Динамичная подсветка сделает вечеринку, праздник или любое другое событие просто незабываемым.

    Технология Dual Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме с 2 смартфонов

    Технология Dual Bluetooth позволяет передавать музыку в потоковом режиме с 2 смартфонов

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      704 x 364 x 385 мм
    Badge-D2C

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    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

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