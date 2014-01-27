Ключевые слова для поиска

  • Оригинальное радио Оригинальное радио Оригинальное радио

    Оригинальное радио

    ORD7105C/10

    Оригинальное радио

    Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером.

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    Оригинальное радио

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    Оригинальное радио

    • Кремовый
    • Док-станция для iPod/iPhone
    Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

    Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

    По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

    При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Питание

      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      330 x 150 x 163 миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      460 x 250 x 245 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    • Адаптер перем./пост. тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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