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Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах
Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.
Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.
К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные DVD-плееры поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.
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