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Портативный DVD-плеер

PET830/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD
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    Портативный DVD-плеер

    PET830/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

    Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

    Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах

    Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

    Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

    Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET830 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. С креплением для салона автомобиля и портом USB. Узнать обо всех преимуществах

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      Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

      Крепление для салона автомобиля и порт USB

      • 21,6 см (8,5") широкоформ. ЖКД
      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

      21,6 см (8,5") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

      21,6 см (8,5") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

      Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

      Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

      Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

      Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

      Встроенные качественные стерео АС

      Встроенные качественные стерео АС

      Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

      Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

      Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

      Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

      Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

      Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

      Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.

      Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото

      Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото

      Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.

      Защитный чехол входит в комплект

      Защитный чехол входит в комплект

      Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

      К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные DVD-плееры поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей TFT
        Тип ЖК-панели
        Антибликовый поляризатор
        Диагональ экрана (в дюймах)
        8,5  дюйма
        Разрешение
        480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
        Яркость
        200  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        250:1
        Рабочая область просмотра
        187,2 x 105,3
        Шаг пикселей
        0,13 (Ш) x 0,45(В)
        Время отклика (типич.)
        30  мс

      • Звук

        Выходная мощность
        250 мВ RMS (встроенные АС)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        10 мВ (среднеквадр., наушники)
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >70 дБ (АС)

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • Компакт-диск с изображениями
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • WMA
        • DVD+R/+RW
        • CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Медленно назад
        • Медленно вперед
        • Масштаб
        Система воспроизведения видеодисков
        • NTSC
        • PAL
        Форматы сжатия
        • MPEG4
        • Формат Divx

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        • WMA
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Скорость передачи данных для WMA
        32–192 кбит/с

      • Подключения

        Аудиовыход — цифровой
        Коаксиальный (cinch)
        А/В вход
        Композитный (CVBS) x1
        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1
        Вход постоянного тока
        9 В
        Разъем для наушников
        3,5 мм стереонаушники x 2
        USB
        Да

      • Функции управления

        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Ударостойкий
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        AY4129/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
        Кабели
        1 x А/В каб.
        Автокомплект
        Адаптер прикуривателя, 12 В
        Пульт ДУ
        AY5507 тонкий пульт ДУ
        руководство пользователя
        16 языков
        Крепление для салона автомобиля
        1 шт.
        Чехол
        Защитный чехол

      • Размеры

        Ширина коробки
        458  мм
        Высота коробки
        236  мм
        Глубина коробки
        333  мм
        Количество в упаковке
        3
        Вес коробки
        7,28  кг
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина упаковки
        316  мм
        Глубина упаковки
        145  мм
        Высота упаковки
        205  мм
        Глубина продукта
        31  мм
        Высота продукта
        170  мм
        Ширина продукта
        255  мм
        Вес продукта
        0,97  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Крепление для салона автомобиля
      • Пульт ДУ
      • Адаптер
      • Автокомплект
      • Защитный чехол
      • А/В кабель

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