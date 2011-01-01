Отобразите свою жизнь
Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах
Просмотр фильмов в высоком качестве благодаря аккумуляторному карманному проектору
Просматривайте видеоклипы, сохраненные непосредственно во внутренней памяти, на SD-картах или USB-накопителях
Проекция изображения до 203 см (80") метров
Возможность подключения различных устройств к проектору
Технология/оптическая
Поддерживаемые стандарты видео
Звук
Подключение
Встроенный медиаплеер
Питание
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
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