Ключевые слова для поиска

1

PicoPix

Карманный проектор

PPX1430/EU
Общая оценка / 5
  • Отобразите свою жизнь Отобразите свою жизнь Отобразите свою жизнь
    -{discount-value}

    PicoPix Карманный проектор

    PPX1430/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Встроенный видеоплеер MP4 позволяет использовать карманный проектор Philips в качестве автономного устройства, которое извлекает содержимое из внутренней памяти 2 ГБ или одной из карт памяти различных типов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Отобразите свою жизнь

      • 30 люменов
      Просмотр фильмов в высоком качестве

      Просмотр фильмов в высоком качестве

      Просмотр фильмов в высоком качестве благодаря аккумуляторному карманному проектору

      Просматривайте видеоклипы, сохраненные во внутренней памяти, на SD-картах или USB-накопителях

      Просматривайте видеоклипы, сохраненные непосредственно во внутренней памяти, на SD-картах или USB-накопителях

      Проекция изображения до 203 см (80") метров

      Проекция изображения до 203 см (80") метров

      Возможность подключения различных устройств к проектору

      Возможность подключения различных устройств к проектору

      • Технология/оптическая

        Техника отображения
        VueG8* LCoS
        Источник света
        RGB LED
        Светодиодный источник света служит более
        20 000 часов
        Яркость
        до 30 люменов
        Собственное разрешение
        800 x 600 пикселей
        Коэффициент контрастности
        500:1
        Автопереключение
        16:9 и 4:3
        Размер экрана (по диагонали)
        13,2—205,7 см
        Расстояние до экрана
        0,2—3,0 м
        Фокус
        ручной
        Внутренняя память
        2 ГБ
        Встроенная подставка
        для угла дисплея 6°

      • Поддерживаемые стандарты видео

        PAL
        Да
        SECAM
        Да
        NTSC
        Да
        480 i/p
        Да
        576 i/p
        Да
        720 i/p
        Да
        1080 i/p
        Да

      • Звук

        Внутренний стереодинамик
        2 x 0,3 Вт

      • Подключение

        Входной порт ПК
        VGA: стандартный разъем (требуется адаптер); USB 2.0 mini-USB (накопитель)
        Аудио- и видеовход
        Композитное видео (CVBS) и аудио: 3,5-мм разъем А/В; компонентное видео (YPbPr): стандартный разъем (требуется адаптер); SD/SDHC до 32 Гб, MMC и USB
        Аудиовыход
        3,5-мм аудиоразъем для наушников
        Зарядное устройство для аккумуляторов
        Разъем для источника пост. тока

      • Встроенный медиаплеер

        Поддерживаемые видеоформаты
        Контейнер: кодек: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3, WAV
        Поддерживаемые форматы фотографий
        JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
        Поддерживаемые разрешения
        VGA (640 x 480, 60 Гц), SVGA (800 x 600, 60 Гц), XGA (1024 x 768, 60 Гц), WXGA (1280 x 768, 60 Гц)

      • Питание

        Адаптер электропитания
        110—240 В перем. ток, 50–60 Гц, 12 В при 2 А для ЕС и Великобритании
        Внутренняя батарея
        7,4 В при 2300 мАч
        Срок службы батареи
        В обычном режиме: 2,5 часа; в режиме повышенной яркости: 1,5 часа; индикатор заряда батареи

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        200 x 170 x 80  миллиметра
        Без упаковки
        100 x 100 x 32  миллиметра

      • Вес

        С упаковкой
        0,872
        Без упаковки (без принадлежностей)
        0,290  кг

      • Температурный диапазон

        При работе
        5 ... 40 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        Руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Тренога
        Да
        Адаптер перем. тока
        Да
        Адаптер аудио- и видеокабеля
        Композитный
        Адаптер mini-USB
        вилка-розетка
        Кабель с разъемом mini-USB
        Да
        Пульт ДУ
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • современная цифровая панель на основе запатентованной технологии Syndiant
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.