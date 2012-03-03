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PicoPix

Карманный проектор

PPX2230/EU
Общая оценка / 5
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    DLP

    PicoPix Карманный проектор

    PPX2230/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах

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      • 30 люменов
      • с USBQuickLink

      LED-технология — это яркие цвета и высокая контрастность

      Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.

      Воспроизведение видео непосредственно с USB-накопителя или встроенной памяти

      Встроенный медиаплеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт micro SD.

      Разъемный соединитель USB для питания и удобного подключения

      Если вы хотите передавать данные напрямую с камеры, смартфона или USB-накопителя, USBQuickLink — самый удобный способ подключения для всех устройств. Просто подключите разъемный соединитель USB и используйте USBQuickLink в качестве держателя.

      • Технология/оптическая

        Техника отображения
        DLP
        Источник света
        RGB LED
        Светодиодный источник света служит более
        30 000 часов
        Яркость
        до 30 люменов
        Собственное разрешение
        640 x 360 пикселей
        Коэффициент контрастности
        1500:1
        цветовая температура
        6500 000
        Коэффициент проецирования
        1,6:1
        Размер экрана (по диагонали)
        25,4–152,4 см
        Расстояние до экрана
        0,354–2,125 м
        Фокус
        ручной
        Внутренняя память
        2 ГБ
        Встроенный плеер MP4
        Да
        Прямое подключение к смартфону
        по USB

      • Звук

        Встроенный динамик
        1 ватт

      • Подключение

        Аудиовыход
        3,5-мм аудиоразъем для наушников
        Внешняя память
        micro SD/SDHC
        USB
        slave — внешний накопитель (обмен данными с ПК); master — подключение внешнего накопителя; зарядка

      • Встроенный медиаплеер

        Поддерживаемые видеоформаты
        .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / . rmvb: RV3; RV4
        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3, WAV
        Поддерживаемые форматы фотографий
        JPEG, BMP

      • Питание

        Срок службы батареи
        В обычном режиме: 2 часа; в режиме повышенной яркости: 1,5 часа; светодиодный индикатор заряда аккумулятора
        Внутренняя батарея
        3,7 В при 2600 мА/ч

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        130 x 90 x 70  мм
        Без упаковки
        96,7 x 54 x 22  мм

      • Вес

        С упаковкой
        246 г
        Без упаковки
        0,130  кг

      • Диапазон рабочих температур

        При работе
        5 ... 40 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        Руководство пользователя
        во внутренней памяти, в Интернете
        Гарантийный талон
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Краткое руководство
        Да
        PPX2230
        Да

      • Аксессуары

        PPA6200 адаптер питания 5 В/2 А
        дополнительный

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