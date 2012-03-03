Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.
Встроенный медиаплеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт micro SD.
Если вы хотите передавать данные напрямую с камеры, смартфона или USB-накопителя, USBQuickLink — самый удобный способ подключения для всех устройств. Просто подключите разъемный соединитель USB и используйте USBQuickLink в качестве держателя.
Технология/оптическая
Звук
Подключение
Встроенный медиаплеер
Питание
Размеры
Вес
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
Аксессуары
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