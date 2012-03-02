Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах
Смотрите мультимедийный контент на самом большом "портативном" экране, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.
Встроенный плеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт памяти разных типов.
Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.
Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали портативный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимальную яркость цветов и высокую контрастность изображения.
Наслаждайтесь превосходным звуком при просмотре видео и прослушивании музыки. Высококачественный встроенный динамик мощностью 1 Вт отлично воспроизводит звук и позволяет регулировать громкость.
К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.
Технология/оптическая
Подключение
Звук
Размеры
Вес
Стандартное содержимое упаковки
Питание
Аксессуары
Температурный диапазон
Относительная влажность
Поддерживаемые стандарты видео
Встроенный медиаплеер
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