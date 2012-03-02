LED-технология — это яркие цвета и высокая контрастность

Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали портативный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимальную яркость цветов и высокую контрастность изображения.