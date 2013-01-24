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PicoPix

Карманный проектор

PPX2480/EU
Общая оценка / 5
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    DLP

    PicoPix Карманный проектор

    PPX2480/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах

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      Отобразите свою жизнь

      • 80 люмен
      • с плеером MP4

      Размер проецируемого изображения: 305 см (120")

      Смотрите мультимедийный контент на самом большом "портативном" экране, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.

      Воспроизводит видео напрямую с SD-карты или USB-накопителя

      Встроенный плеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт памяти разных типов.

      Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2 часов воспроизведения

      Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.

      LED-технология — это яркие цвета и высокая контрастность

      Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.

      Высококачественный излучатель обеспечит великолепный звук

      Наслаждайтесь превосходным звуком при просмотре видео и прослушивании музыки. Высококачественный встроенный динамик мощностью 1 Вт отлично воспроизводит звук и позволяет регулировать громкость.

      Разнообразные возможности подключения популярных устройств

      К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.

      Технические характеристики

      • Технология/оптическая

        Техника отображения
        DLP
        Источник света
        RGB LED
        Светодиодный источник света служит более
        30 000 часов
        Собственное разрешение
        854 x 480 пикселей
        Коэффициент контрастности
        1000:1
        Размер экрана (по диагонали)
        30 см — 305 см
        Расстояние до экрана
        0,5 м — 5,0 м
        Фокус
        ручной
        Внутренняя память
        2 ГБ
        Яркость (питание от сети перем. тока)
        до 80 люмен
        Яркость (питание от аккумулятора)
        до 55 люмен
        Встроенный плеер MP4
        Да

      • Поддерживаемые стандарты видео

        PAL
        Да
        SECAM
        Да
        NTSC
        Да
        480 i/p
        Да
        576 i/p
        Да
        720 i/p
        Да
        1080 i/p
        Да

      • Звук

        Встроенная звуковая панель 1 Вт
        Да

      • Подключение

        Аудио- и видеовход
        HDMI с HDCP; VGA; компонентный YPbPr (до 1080); композитный (CVBS) и аудио
        Аудиовыход
        3,5-мм аудиоразъем для наушников
        Вход пост. тока
        Разъем для источника пост. тока
        Внешняя память
        SD/SDHC
        USB
        подключение к ПК и внешним накопителям, зарядка

      • Встроенный медиаплеер

        Поддерживаемые видеоформаты
        .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3, WAV
        Поддерживаемые форматы фотографий
        JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

      • Питание

        Адаптер электропитания
        110—240 В перем. ток, 50–60 Гц, 12 В при 2 А для ЕС и Великобритании
        Внутренняя батарея
        7,4 В при 2300 мАч
        Срок службы батареи
        В обычном режиме: 2 часа; в режиме повышенной яркости: 1,5 часа; светодиодный индикатор заряда аккумулятора

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        190 x 190 x 80  миллиметра
        Без упаковки
        105 x 105 x 31,5  миллиметра

      • Вес

        С упаковкой
        0,872
        Без упаковки (без принадлежностей)
        0,290  кг

      • Температурный диапазон

        При работе
        5 ... 40 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        Руководство пользователя
        во внутренней памяти, в Интернете
        Гарантийный талон
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Адаптер перем. тока
        Да
        Адаптер аудио- и видеокабеля
        Композитный
        Адаптер mini-USB
        вилка-розетка
        Кабель с разъемом mini-USB
        Да
        Пульт ДУ
        Да
        PPX2480
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель VGA
        Да

      • Аксессуары

        Компонентный кабель
        не входит в комплект
        Кабель для iPhone
        не входит в комплект

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