Отобразите свою жизнь

Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Узнать обо всех преимуществах