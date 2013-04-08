Отобразите свою жизнь

Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах