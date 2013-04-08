Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах
Смотрите мультимедийный контент в формате высокой четкости на большом "портативном" экране и обменивайтесь файлами, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.
Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.
Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.
Встроенный медиаплеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты, поэтому карманный проектор PicoPix является универсальным устройством. Программа для просмотра электронных документов позволяет обмениваться файлами Office и PDF-файлами.
Благодаря малому весу (всего 270 г) и тонкому дизайну карманный проектор PicoPix станет отличным помощником для деловых и личных целей.
К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.
Технология/оптическая
Поддерживаемые стандарты видео
Звук
Подключение
Встроенный медиаплеер
Питание
Размеры
Вес
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
Аксессуары
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