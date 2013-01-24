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PicoPix

Карманный проектор

PPX3410/EU
Общая оценка / 5
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    DLP

    PicoPix Карманный проектор

    PPX3410/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах

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      Отобразите свою жизнь

      • 100 люмен
      • с плеером MP4

      Размер проецируемого изображения и видео в HD-качестве: до 305 см (120")

      Смотрите мультимедийный контент в формате высокой четкости на большом "портативном" экране и обменивайтесь файлами, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.

      Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2 часов воспроизведения

      Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.

      LED-технология — это яркие цвета и высокая контрастность

      Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали портативный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимальную яркость цветов и высокую контрастность изображения.

      Встроенная программа для просмотра электронных документов и медиаплеер

      Встроенный медиаплеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты, поэтому карманный проектор PicoPix является универсальным устройством. Программа для просмотра электронных документов позволяет обмениваться файлами Office и PDF-файлами.

      Карманный проектор весит всего 270 г

      Благодаря малому весу (всего 270 г) и тонкому дизайну карманный проектор PicoPix станет отличным помощником для деловых и личных целей.

      Разнообразные возможности подключения популярных устройств

      К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.

      Технические характеристики

      • Технология/оптическая

        Техника отображения
        DLP
        Источник света
        RGB LED
        Светодиодный источник света служит более
        30 000 часов
        Собственное разрешение
        854 x 480 пикселей
        Коэффициент контрастности
        1000:1
        Размер экрана (по диагонали)
        12"—120"
        Расстояние до экрана
        0,5 м — 5,0 м
        Внутренняя память
        4 ГБ
        Встроенный плеер MP4
        Да
        Встроенная программа Office/PDF Viewer
        Да
        Яркость (питание от сети перем. тока)
        до 100 люмен
        Яркость (питание от аккумулятора)
        до 60 люмен

      • Поддерживаемые стандарты видео

        PAL
        Да
        SECAM
        Да
        NTSC
        Да
        480 i/p
        Да
        576 i/p
        Да
        720 i/p
        Да
        1080 i/p
        Да

      • Звук

        Встроенная звуковая панель 1 Вт
        Да

      • Подключение

        Аудио- и видеовход
        mini HDMI с HDCP; VGA (стандартный разъем с адаптером; компонентный YPbPr (до 1080i); композитный (CVBS) и аудио;
        Аудиовыход
        Разъем аудиовыхода 3,5 мм
        Вход пост. тока
        Разъем для источника пост. тока
        Внешняя память
        SD/SDHC/SDXC
        USB
        Подключение к внешним накопителям
        Мини USB
        подключение к ПК и внешнему накопителю, зарядка

      • Встроенный медиаплеер

        Поддерживаемые видеоформаты
        .avi, .mov, .mp4, .mkv; кодеки: MJPEG, H263, MPEG4, H264
        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3, AC3
        Поддерживаемые форматы фотографий
        JPEG, BMP, PNG, GIF
        Поддерживаемые форматы файлов
        pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

      • Питание

        Срок службы батареи
        В обычном режиме — 2 часа; в режиме повышенной яркости — 1,5 часа
        Внутренняя батарея
        7,4 В при 1800 мА*ч
        Адаптер электропитания
        110—240 В перем. ток, 50–60 Гц, 12 В при 2 А для ЕС и Великобритании

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        190 x 190 x 80  миллиметра
        Без упаковки
        105 x 105 x 31,5  миллиметра

      • Вес

        С упаковкой
        1,06 кг
        Без упаковки (без принадлежностей)
        0,270  кг

      • Температурный диапазон

        При работе
        5 ... 40 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        Пульт ДУ
        Да
        Руководство пользователя
        во внутренней памяти, в Интернете
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Адаптер перем. тока
        Да
        Стандартный кабель mini-USB
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Кабель HDMI
        Да
        PPX3410
        Да

      • Аксессуары

        Компонентный кабель
        не входит в комплект
        Кабель для iPhone
        не входит в комплект
        Кабель VGA
        не входит в комплект
        Адаптер для композитного аудио-/видеосигнала
        не входит в комплект
        MHL–HDMI + кабель mini-USB
        не входит в комплект
        Звуковая система PicoPix
        не входит в комплект

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