Отобразите свою жизнь

Вы можете подключать этот небольшой и легкий портативный проектор к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Кроме того, проектор PicoPix оснащен встроенным медиаплеером и программой для просмотра электронных документов, что делает его универсальным устройством. Узнать обо всех преимуществах