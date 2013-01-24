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Отобразите свою жизнь
Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах
Отличный компактный помощник весом всего 83 г
Ваши фотографии и видеозаписи заслуживают того, чтобы ваши близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе светодиодной технологии SmartEngine, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.
Размер проецируемого изображения, презентаций и видео в HD-качестве — до 120" (305 см)
Технология
Подключение
Источник питания
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки