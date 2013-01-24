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PicoPix

Карманный проектор

PPX4010/INT
Общая оценка / 5
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    PicoPix Карманный проектор

    PPX4010/INT
    Общая оценка / 5

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    Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Портативное устройство PicoPix 100 люмен — один из самых компактных проекторов на рынке. Благодаря небольшому размеру (меньше компьютерной мыши) он станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. HDMI-порт обеспечивает подключение к ноутбуку или к планшету. Узнать обо всех преимуществах

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      Отобразите свою жизнь

      Карманный проектор PicoPix

      • 100 люмен

      Отличный компактный помощник весом всего 83 г

      Отличный компактный помощник весом всего 83 г

      SmartEngine и светодиодная технология

      Ваши фотографии и видеозаписи заслуживают того, чтобы ваши близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе светодиодной технологии SmartEngine, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.

      Размер проецируемого изображения, презентаций и видео в HD-качестве — до 120"

      Размер проецируемого изображения, презентаций и видео в HD-качестве — до 120" (305 см)

      Технические характеристики

      • Технология

        Техника отображения
        DLP SmartEngine
        Источник света
        RGB LED
        Светодиоды
        Работают на протяжении 30 000 часов
        Яркость
        до 100 люмен
        Коэффициент контрастности
        1500:1
        Разрешение
        854 x 480 пикселей
        Коэффициент проецирования
        1,4:1
        Размер экрана (по диагонали)
        38 см – 305 см / 15" – 120"
        Расстояние до экрана
        50 см – 500 см / 20" – 197"
        Формат изображения
        16:9
        Режимы проецирования
        передний
        Регулировка фокуса
        Ручной
        Уровень шума
        < 28 дБА

      • Подключение

        HDMI
        Mini HDMI с HDCP
        Дополнительные кабели
        Кабель VGA для подключения к ПК, кабель Mini DisplayPort

      • Источник питания

        Питание через USB
        Да

      • Размеры

        В упаковке (Ш x Г x В)
        105 x 98 x 75 мм/4,13 x 3,86 x 2,95 дюйма
        Без упаковки (Ш x Г x В)
        68 x 66 x 22 мм/2,68 x 2,60 x 0,87 дюйма

      • Вес

        С упаковкой
        323 г
        Без упаковки
        83 г

      • Температурный диапазон

        При работе
        5–35 °C
        При хранении в упаковке
        - 25–60 °C
        При хранении без упаковки
        0–45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15–85 % отн. влажн.
        При хранении в упаковке
        5–93 % отн. влажн.
        При хранении без упаковки
        15–85 % отн. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        PPX4010
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Кабель Mini-HDMI — HDMI
        Да
        Кабель Micro USB — USB-Y
        Да

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