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Отобразите свою жизнь
PPX4835 — это мощный (350 лм) портативный проектор, который поддерживает разрешение HD 720p. Размер экрана до 150" (381 см), интерфейс HDMI/MHL и дополнительный внешний аккумулятор — все необходимые функции для эффективной работы! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
PPX4835 — это мощный (350 лм) портативный проектор, который поддерживает разрешение HD 720p. Размер экрана до 150" (381 см), интерфейс HDMI/MHL и дополнительный внешний аккумулятор — все необходимые функции для эффективной работы! Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
PPX4835 — это мощный (350 лм) портативный проектор, который поддерживает разрешение HD 720p. Размер экрана до 150" (381 см), интерфейс HDMI/MHL и дополнительный внешний аккумулятор — все необходимые функции для эффективной работы! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
PPX4835 — это мощный (350 лм) портативный проектор, который поддерживает разрешение HD 720p. Размер экрана до 150" (381 см), интерфейс HDMI/MHL и дополнительный внешний аккумулятор — все необходимые функции для эффективной работы! Узнать обо всех преимуществах
Размер проецируемого изображения, презентаций и видео в HD-качестве — до 150" (381 см)
Ваши фотографии и видеозаписи заслуживают того, чтобы ваши близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе светодиодной технологии SmartEngine, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.
АС 1 x 3 Вт для равномерного звучания
К портативному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.
Звук
Подключение
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
Источник питания
Технология