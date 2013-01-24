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Отобразите свою жизнь
Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах
Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.
Размер проецируемого изображения, презентаций и видео в HD-качестве — до 150" (381 см)
Ваши фотографии и видеозаписи заслуживают того, чтобы ваши близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе светодиодной технологии SmartEngine, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.
Wi-Fi предоставляет доступ к сети Интернет, позволяет делиться электронным контентом и подключать другие устройства по беспроводной сети, а также создавать отдельную сеть
Встроенный медиаплеер и интерфейс HDMI/MHL — поддержка мобильных устройств, например ноутбуков, смартфонов и планшетов
К портативному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.
Звук
Подключение
Встроенный медиаплеер
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
Источник питания
Технология