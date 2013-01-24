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PicoPix

Карманный проектор

PPX4935/EU
Общая оценка / 5
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    PicoPix Карманный проектор

    PPX4935/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Этот портативный проектор на базе Android — совершенное мультимедийное устройство. Световой поток 350 люмен, разрешение 720p HD, Wi-Fi, передача аудио по Bluetooth и другие удобные функции делают PicoPix превосходным помощником. Узнать обо всех преимуществах

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      Отобразите свою жизнь

      • 350 люмен
      • с медиаплеером

      Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2 часов воспроизведения

      Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.

      Размер проецируемого изображения, презентаций и видео в HD-качестве — до 150"

      Размер проецируемого изображения, презентаций и видео в HD-качестве — до 150" (381 см)

      SmartEngine и светодиодная технология

      Ваши фотографии и видеозаписи заслуживают того, чтобы ваши близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе светодиодной технологии SmartEngine, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.

      Wi-Fi для доступа к сети Интернет и загрузки электронного контента

      Wi-Fi предоставляет доступ к сети Интернет, позволяет делиться электронным контентом и подключать другие устройства по беспроводной сети, а также создавать отдельную сеть

      Встроенный медиаплеер и интерфейс HDMI/MHL

      Встроенный медиаплеер и интерфейс HDMI/MHL — поддержка мобильных устройств, например ноутбуков, смартфонов и планшетов

      Разнообразные возможности подключения

      К портативному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.

      Технические характеристики

      • Звук

        Встроенные АС
        3 Вт

      • Подключение

        Аудиовыход
        Разъем аудиовыхода 3,5 мм
        Вход пост. тока
        Разъем для источника пост. тока
        Внешняя память
        micro SD/SDHC
        USB
        Подключение к внешним накопителям
        HDMI
        Mini HDMI с HDCP
        micro-USB
        Поддержка USB OTG
        Доступ к внутренней памяти
        Wi-Fi
        WLAN IEEE 802.11 b/g/n

      • Встроенный медиаплеер

        Поддерживаемые видеоформаты
        .vob, .dat: MPEG-1, MPEG-2; .avi, .mkv: MJPEG, MPEG-1; MPEG-2, H.264, Divx, Xvid; H.265/HEVC; .mov, .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264, .flv H.263;.3gp H.264;.mts AVCHD
        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3, WAV, WMA
        Поддерживаемые форматы фотографий
        JPEG, BMP, PNG, TIF
        Поддерживаемые форматы файлов
        pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        150 x 150 x 105  миллиметра
        Без упаковки
        115 x 115 x 32  миллиметра

      • Вес

        С упаковкой
        1,059 кг
        Без упаковки (без принадлежностей)
        0,351  кг

      • Температурный диапазон

        При работе
        5 ~ 35 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        Пульт ДУ
        Да
        Руководство пользователя
        во внутренней памяти, в Интернете
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Адаптер перем. тока
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Кабель Mini-HDMI — HDMI
        Да
        PPX4935
        Да

      • Источник питания

        Внутренняя батарея
        • Экорежим: 2 часа
        • Встроенный аккумулятор: 2000 мА*ч/7,4 В

      • Технология

        Формат изображения
        16:9
        Яркость
        до 350 люмен
        Коэффициент контрастности
        100 000:1
        Техника отображения
        DLP SmartEngine
        Регулировка фокуса
        ручной
        Внутренняя память
        4 ГБ
        Регулировка основания
        ручной
        Источник света
        RGB LED
        Уровень шума
        < 28 дБА
        Операционная система
        Android 4.4
        Режимы проецирования
        • передний
        • вперед с потолка
        • задняя панель
        • назад с потолка
        Разрешение
        1280 x 720 пикселей
        Расстояние до экрана
        50 см – 500 см / 20" – 197"
        Размер экрана (по диагонали)
        38 см – 381 см / 15" – 150"
        Коэффициент проецирования
        1,47:1
        Коррекция цвета стены
        • голубой
        • зеленый
        • розовый
        • белый
        • желтый

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