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Высочайшая достоверность
Наушники Philips Performance PRO1000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высочайшая достоверность
Наушники Philips Performance PRO1000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах
Высочайшая достоверность
Наушники Philips Performance PRO1000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высочайшая достоверность
Наушники Philips Performance PRO1000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Наушники PRO1000 оснащены эргономичной овальной звуковой трубкой для естественного комфорта во время прослушивания музыки.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Откройте для себя новый уровень четкости звучания. Эти наушники обеспечивают чистое звучание аудиофайлов любого формата, отвечающее самым строгим стандартам качества.
Высококачественная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту конструкции.
Благодаря закрытой акустической конструкции наушники PRO1000 блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.
Наушники Philips Performance PRO1000 оснащены мощными 8,6-мм излучателями, которые обеспечивают превосходную четкость и балансировку звука, а также насыщенные басы.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
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Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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