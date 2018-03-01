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    Performance Наушники с микрофоном

    PRO1000BK/00

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    Высочайшая достоверность

    Наушники Philips Performance PRO1000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом.

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    Performance Наушники с микрофоном

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    Высочайшая достоверность

    • 8-мм излучатели, закрытое оформление
    • Вкладыши

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Откройте для себя новый уровень четкости звучания. Эти наушники обеспечивают чистое звучание аудиофайлов любого формата, отвечающее самым строгим стандартам качества.

    Стильная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты

    Высококачественная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту конструкции.

    Технология пассивной шумоизоляции для комфорта

    Благодаря закрытой акустической конструкции наушники PRO1000 блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.

    Встроенные кнопки управления и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

    Мощные 8,6-мм излучатели для точной передачи звука

    Наушники Philips Performance PRO1000 оснащены мощными 8,6-мм излучателями, которые обеспечивают превосходную четкость и балансировку звука, а также насыщенные басы.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки

    Наушники PRO1000 оснащены эргономичной овальной звуковой трубкой для естественного комфорта во время прослушивания музыки.

    3 размера насадок для идеального комфорта

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    • Звук

      Частотный диапазон
      7–40 000 Гц
      Сопротивление
      32 Ом
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      103  дБ
      Максимальная входная мощность
      30  мВт

    • Подключения

      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Длина кабеля
      1.2  м

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      0.847  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      7.1  (дюймы)
      Ширина
      9.7  см
      Высота
      10.5  см
      Ширина
      3.8  (дюймы)
      Высота
      4.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.048  кг
      Вес брутто
      0.202  кг
      Вес нетто
      0.106  фунта
      Вес брутто
      0.445  фунта
      Вес упаковки
      0.154  кг
      Вес упаковки
      0.34  фунта
      GTIN
      2 69 25970 71461 1

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      3.7  (дюймы)
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес брутто
      0.121  фунта
      Вес нетто
      0.035  фунта
      Вес упаковки
      0.086  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      1.6  (дюймы)
      Высота
      1.6  (дюймы)
      Глубина
      3.1  (дюймы)
      Вес
      0.035  фунта

    Badge-D2C

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