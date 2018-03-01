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    Performance Наушники с микрофоном

    PRO3000BK/00

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    Высочайшая достоверность

    Наушники Philips Performance PRO3000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом.

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    Performance Наушники с микрофоном

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    Высочайшая достоверность

    • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
    • Вкладыши

    3 размера насадок для идеального комфорта

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки

    Наушники PRO3000 оснащены эргономичной овальной звуковой трубкой для естественного комфорта во время прослушивания музыки.

    Встроенные кнопки управления и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Откройте для себя новый уровень четкости звучания. Эти наушники обеспечивают чистое звучание аудиофайлов любого формата, отвечающее самым строгим стандартам качества.

    Стильная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты

    Высококачественная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту конструкции.

    Технология пассивной шумоизоляции для комфорта

    Благодаря закрытой акустической конструкции наушники PRO3000 блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.

    Высокомощные 12,2-мм излучатели для чистого и четкого звука

    Наушники Philips Performance PRO3000 оснащены мощными 12,2- мм излучателями, которые обеспечивают превосходную четкость и балансировку звука, а также насыщенные басы.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      7–40 000 Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      Медь
      Диаметр излучателя
      12.2  миллиметра
      Чувствительность
      104  дБ
      Максимальная входная мощность
      30  мВт

    • Подключения

      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      Длина
      15  (дюймы)
      ширина
      21.1  см
      Вес брутто
      1.937  кг
      Высота
      24.8  см
      GTIN
      1 69 25970 71462 1
      ширина
      8.3  (дюймы)
      Высота
      9.8  (дюймы)
      Вес нетто
      0.384  кг
      Вес брутто
      4.27  фунта
      Вес нетто
      0.847  фунта
      Вес упаковки
      1.553  кг
      Вес упаковки
      3.424  фунта

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      Ответить/Завершить разговор

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      7.1  (дюймы)
      ширина
      9.7  см
      Высота
      10.5  см
      ширина
      3.8  (дюймы)
      Высота
      4.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.048  кг
      Вес брутто
      0.202  кг
      Вес нетто
      0.106  фунта
      Вес брутто
      0.445  фунта
      Вес упаковки
      0.154  кг
      Вес упаковки
      0.34  фунта
      GTIN
      2 69 25970 71462 8

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      Высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 71462 4
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.055  кг
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.016  кг
      Вес брутто
      0.121  фунта
      Вес нетто
      0.035  фунта
      Вес упаковки
      0.039  кг
      Вес упаковки
      0.086  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      4  см
      ширина
      4  см
      Глубина
      8  см
      ширина
      1.6  (дюймы)
      высота
      1.6  (дюймы)
      Глубина
      3.1  (дюймы)
      Вес
      0.016  кг
      Вес
      0.035  фунта

    • Аксессуары

      В комплекте
      Защитный чехол

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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