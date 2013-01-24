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Performance

Наушники с микрофоном

PRO3000BK/00
Общая оценка / 5
  • Высочайшая достоверность Высочайшая достоверность Высочайшая достоверность
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    Performance Наушники с микрофоном

    PRO3000BK/00
    Общая оценка / 5

    Высочайшая достоверность

    Наушники Philips Performance PRO3000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performance Наушники с микрофоном

    Высочайшая достоверность

    Наушники Philips Performance PRO3000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах

    Высочайшая достоверность

    Наушники Philips Performance PRO3000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performance Наушники с микрофоном

    Высочайшая достоверность

    Наушники Philips Performance PRO3000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом. Узнать обо всех преимуществах

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      Высочайшая достоверность

      • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши

      3 размера насадок для идеального комфорта

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки

      Наушники PRO3000 оснащены эргономичной овальной звуковой трубкой для естественного комфорта во время прослушивания музыки.

      Встроенные кнопки управления и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

      Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

      Откройте для себя новый уровень четкости звучания. Эти наушники обеспечивают чистое звучание аудиофайлов любого формата, отвечающее самым строгим стандартам качества.

      Стильная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты

      Высококачественная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту конструкции.

      Технология пассивной шумоизоляции для комфорта

      Благодаря закрытой акустической конструкции наушники PRO3000 блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.

      Высокомощные 12,2-мм излучатели для чистого и четкого звука

      Наушники Philips Performance PRO3000 оснащены мощными 12,2- мм излучателями, которые обеспечивают превосходную четкость и балансировку звука, а также насыщенные басы.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медь
        Чувствительность
        104  дБ
        Диаметр излучателя
        12,2  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц

      • Подключения

        Разъем
        3,5 мм стерео
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        Ответить/Завершить разговор

      • Аксессуары

        В комплекте
        Защитный чехол

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,445  фунта
        Вес брутто
        0,202  кг
        GTIN
        2 69 25970 71462 8
        высота
        10,5  см
        высота
        4.1  (дюймы)
        Длина
        18  см
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,106  фунта
        Вес нетто
        0,048  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,34  фунта
        Вес упаковки
        0,154  кг
        ширина
        9,7  см
        ширина
        3,8  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        4,27  фунта
        Вес брутто
        1,937  кг
        GTIN
        1 69 25970 71462 1
        высота
        24,8  см
        высота
        9,8  (дюймы)
        Длина
        38  см
        Длина
        15  (дюймы)
        Вес нетто
        0,847  фунта
        Вес нетто
        0,384  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        3,424  фунта
        Вес упаковки
        1,553  кг
        ширина
        21,1  см
        ширина
        8,3  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        Глубина
        1,2  (дюймы)
        EAN
        69 25970 71462 4
        Вес брутто
        0,121  фунта
        Вес брутто
        0,055  кг
        высота
        6,9  (дюймы)
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,016  кг
        Вес нетто
        0,035  фунта
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,039  кг
        Вес упаковки
        0,086  фунта
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см
        ширина
        3,7  (дюймы)

      • Габариты изделия

        Глубина
        8  см
        Глубина
        3,1  (дюймы)
        высота
        1,6  (дюймы)
        высота
        4  см
        Вес
        0,035  фунта
        Вес
        0,016  кг
        ширина
        4  см
        ширина
        1,6  (дюймы)

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