Performance Наушники с микрофоном
Высочайшая достоверность
Наушники Philips Performance PRO3000 обеспечивают воспроизведение звука высокого разрешения. Мощные излучатели, эргономичная конструкция и удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в объемный звук с максимальным комфортом.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Performance Наушники с микрофоном
Высочайшая достоверность 12,2-мм излучатели, закрытое оформление Вкладыши 3 размера насадок для идеального комфорта
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки
Наушники PRO3000 оснащены эргономичной овальной звуковой трубкой для естественного комфорта во время прослушивания музыки.
Встроенные кнопки управления и микрофон для переключения между музыкой и вызовами
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
Откройте для себя новый уровень четкости звучания. Эти наушники обеспечивают чистое звучание аудиофайлов любого формата, отвечающее самым строгим стандартам качества.
Стильная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты
Высококачественная глянцевая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту конструкции.
Технология пассивной шумоизоляции для комфорта
Благодаря закрытой акустической конструкции наушники PRO3000 блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.
Высокомощные 12,2-мм излучатели для чистого и четкого звука
Наушники Philips Performance PRO3000 оснащены мощными 12,2- мм излучателями, которые обеспечивают превосходную четкость и балансировку звука, а также насыщенные басы.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Частотный диапазон
7–40 000 Гц Диафрагма
ПЭТ Сопротивление
32 Ом Тип магнита
Неодимовый Звуковая катушка
Медь Диаметр излучателя
12.2
миллиметра Чувствительность
104
дБ Максимальная входная мощность
30
мВт
Подключения
Разъем
3,5 мм стерео Тип кабеля
Бескислородная медь (OFC) Подключение кабеля
Параллельное, симметричное Покрытие разъема
Позолоченный Длина кабеля
1.2
м
Внешняя упаковка
Длина
38
см Количество потребительских упаковок
24 Длина
15
(дюймы) ширина
21.1
см Вес брутто
1.937
кг Высота
24.8
см GTIN
1 69 25970 71462 1 ширина
8.3
(дюймы) Высота
9.8
(дюймы) Вес нетто
0.384
кг Вес брутто
4.27
фунта Вес нетто
0.847
фунта Вес упаковки
1.553
кг Вес упаковки
3.424
фунта
Комфорт
Распределение вызовов
Ответить/Завершить разговор
Внутренняя упаковка
Длина
18
см Количество потребительских упаковок
3 Длина
7.1
(дюймы) ширина
9.7
см Высота
10.5
см ширина
3.8
(дюймы) Высота
4.1
(дюймы) Вес нетто
0.048
кг Вес брутто
0.202
кг Вес нетто
0.106
фунта Вес брутто
0.445
фунта Вес упаковки
0.154
кг Вес упаковки
0.34
фунта GTIN
2 69 25970 71462 8
Размеры упаковки
Высота
17.5
см Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба ширина
9.5
см Глубина
3
см Высота
6.9
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 25970 71462 4 ширина
3.7
(дюймы) Вес брутто
0.055
кг Глубина
1.2
(дюймы) Вес нетто
0.016
кг Вес брутто
0.121
фунта Вес нетто
0.035
фунта Вес упаковки
0.039
кг Вес упаковки
0.086
фунта
Габариты изделия
Высота
4
см ширина
4
см Глубина
8
см ширина
1.6
(дюймы) высота
1.6
(дюймы) Глубина
3.1
(дюймы) Вес
0.016
кг Вес
0.035
фунта
Аксессуары
В комплекте
Защитный чехол
Дизайн
Цвет
Черный
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