Ключевые слова для поиска

1

Комплект обновления для телевизора 3D

PTA02/00
  • Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
    -{discount-value}

    Комплект обновления для телевизора 3D

    PTA02/00

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Комплект обновления для телевизора 3D

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Комплект обновления для телевизора 3D

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!

    Похожие продукты

    Смотреть все 3D

      Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

      С комплектом обновления устройств до качества формата 3D

      2 x активные очки 3D для получения полных впечатлений от просмотра фильмов Full HD 3D

      2 x активные очки 3D для получения полных впечатлений от просмотра фильмов Full HD 3D

      В телевизорах Philips используется самая современная 3D-технология, обеспечивающая качество Full HD 3D. В активной технологии 3D используется беспроводной передатчик для быстрого открывания и закрывания затворов активных 3D очков с полной синхронизацией с изображением на экране телевизора. Динамика событий и спецэффекты еще никогда не были более потрясающими, глубокими и реалистичными.

      В комплект входит ПО для установки передатчика 3D

      В комплект входит ПО для установки передатчика 3D

      В комплект поставки телевизора входит ПО для установки передатчика 3D

      Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D

      Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D

      Вас удивит качество фильмов 3D с телевизором Full HD 3D Ready. В технологии Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD 1080x1920. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и следующее поколение ТВ в формате 3D обеспечивают широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру в формате Full HD 3D, после того как вы подключите проигрыватель BluRay с поддержкой 3D или HD-ресивер. Если в вашей семье более 2-х человек, приобретите необходимое количество 3D-очков и наслаждайтесь просмотром все вместе (комплект PTA03).

      Удобная установка на телевизоре

      Просто подключите USB-накопитель для обновления ПО, вставьте передатчик 3D в разъем телевизора 3D Out, и можно приступать к просмотру фильмов в формате 3D на телевизоре Philips 3D Ready.

      Передатчик 3D служит для установления связи между телевизором и очками 3D*

      Передатчик 3D удобен в установке и обеспечивает связь между телевизором и активными очками 3D.

      Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready

      Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)

      Дополнительные пары очков 3D продаются отдельно

      Если вы планируете смотреть фильмы 3D всей семьей, можно приобрести дополнительные активные очки 3D (расширенный комплект PTA03 и PTA516).

      • Комфорт

        Простота установки
        Подключение Plug & Play
        Удобство использования
        • автоматическое включение/выключение
        • время работы от батареи до 200 часов
        • складные дужки (очки)
        • индикация разрядки батареи

      • Размеры

        Вес продукта
        0,06  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        168 x 47 x 165 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Очки 3D — 2 штуки
        • Передатчик 3D*
        • Батарея CR2032 — 2 шт.
        • Кронштейн для крепления передатчика
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон
        • Обновление для ПО телевизора (USB)

      • Связанные изделия

        Совместим с
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
        • 40PFL8605
        • Регион Latam:
        • 58PFL9955D
        • 40PFL9605D

      • Системные требования к технологии 3D

        Общее
        • Чтобы иметь возможность смотреть телевизор 3D, необходимо следующее:
        • Телевизор Philips 3D Ready
        • Активные очки 3D
        • Передатчик 3D*
        • передающее устройство
        • Фильм, игра или вещание в формате 3D
        Совместимый телевизор Philips
        См. список в сопутствующих продуктах
        Источник 3D
        • Проигрыватель BluRay с поддержкой 3D
        • или игровая консоль с поддержкой 3D
        • или телевизионная приставка с поддержкой 3D
        Исходный материал в формате 3D
        • Поддерживаемые стандарты:
        • Сигналы 3D в соответствии со стандартом HDMI 1.4
        • "Компоновка кадра"
        • "Бок-о-бок"
        • "По вертикали"
        • разрешение до 1920x1080p

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Очки 3D — 2 штуки
      • Передатчик 3D*
      • Батарея CR2032 — 2 шт.
      • Кронштейн для крепления передатчика
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный талон
      • Обновление для ПО телевизора (USB)

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          • Для модели 58PFL9955 комплект PTA02 использоваться не должен. Комплект PTA03 использовать можно, так как телевизор 58PFL9955 имеет встроенный передатчик 3D.
          • Медицинское предупреждение
          • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
          • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
          • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
          • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
          • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.