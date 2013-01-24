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Очки для 3D-телевизора

PTA03/00
  • Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
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    Очки для 3D-телевизора

    PTA03/00

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 4 390 руб.

    Очки для 3D-телевизора

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 4 390 руб.

    Очки для 3D-телевизора

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!

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      Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

      С дополнительными активными очками 3D

      Дополнительный набор очков Active 3D для всех членов семьи*

      Дополнительный набор очков Active 3D для всех членов семьи*

      В телевизорах Philips используется самая современная технология Full HD 3D. В технологии Active 3D используется беспроводной передатчик для быстрого открытия и закрытия затворов очков Active 3D в полной синхронизации с тем, что отображается на экране телевизора. Динамика событий и спецэффекты еще никогда не были более потрясающими, глубокими и реалистичными. Наслаждайтесь просмотром фильмов в 3D вместе с семьей и друзьями!

      Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D

      Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D

      Вас удивит качество фильмов 3D с телевизором Full HD 3D Ready. В технологии Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD 1080x1920. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и следующее поколение ТВ в формате 3D обеспечивают широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру в формате Full HD 3D, после того как вы подключите проигрыватель BluRay с поддержкой 3D или HD-ресивер. Если в вашей семье более 2-х человек, приобретите необходимое количество 3D-очков и наслаждайтесь просмотром все вместе (комплект PTA03).

      Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready

      Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)

      Комплект обновления устройства до формата 3D расширяется благодаря дополнительным активным очкам 3D

      Комплект обновления устройства до формата 3D расширяется благодаря дополнительным активным очкам 3D

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Простота установки
        Подключение Plug & Play
        Удобство использования
        • автоматическое включение/выключение
        • время работы от батареи до 200 часов
        • складные дужки (очки)
        • индикация разрядки батареи

      • Размеры

        Вес продукта
        0,06  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        168 x 47 x 165 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • 1 x очки 3D
        • Батарея CR2032
        • Гарантийный талон

      • Связанные изделия

        Совместим с
        • 58PFL9955
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
        • 40PFL8605
        • Регион Latam:
        • 58PFL9955D
        • 40PFL9605D

      • Системные требования к технологии 3D

        Общее
        • Чтобы иметь возможность смотреть телевизор 3D, необходимо следующее:
        • Телевизор Philips 3D Ready
        • Активные очки 3D
        • Передатчик 3D*
        • передающее устройство
        • Фильм, игра или вещание в формате 3D
        Совместимый телевизор Philips
        См. список в сопутствующих продуктах
        Источник 3D
        • Проигрыватель BluRay с поддержкой 3D
        • или игровая консоль с поддержкой 3D
        • или телевизионная приставка с поддержкой 3D
        Исходный материал в формате 3D
        • Поддерживаемые стандарты:
        • "Компоновка кадра"
        • "Бок-о-бок"
        • "По вертикали"
        • разрешение до 1920x1080p

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • 1 x очки 3D
      • Батарея CR2032
      • Гарантийный талон

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          • Для модели 58PFL9955 комплект PTA02 использоваться не должен. Комплект PTA03 использовать можно, так как телевизор 58PFL9955 имеет встроенный передатчик 3D.
          • PTA03 — это расширенный комплект, и он не будет работать автономно. Комплект обновления PTA02 необходим из-за передатчика 3D. Исключение: в модели 58PFL9955 имеется встроенный передатчик 3D, и такой телевизор будет работать только с комплектом PTA03.
          • Медицинское предупреждение
          • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
          • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
          • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
          • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
          • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.