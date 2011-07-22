Другие продукты в комплекте
- Передатчик 3D*
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Обновление для ПО телевизора (USB)
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.
Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция Active 3D использует последнее поколение быстро переключающихся дисплеев для создания реалистичного изображения 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D, выпускаемых на дисках Blu-ray, позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Функция Blu-ray 3D будет доступна на этой системе после обновления ПО (посетите сайт www.philips.com/blu-ray).
Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)
Передатчик 3D удобен в установке и обеспечивает связь между телевизором и активными очками 3D.
Если вы планируете смотреть фильмы 3D всей семьей, можно приобрести дополнительные активные очки 3D (расширенный комплект PTA03 и PTA516).
Установка 3D-передатчика проста и займет совсем немного времени — просто подключите его и пользуйтесь.
Комфорт
Размеры
Аксессуары
Связанные изделия
Системные требования к технологии 3D
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