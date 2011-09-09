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- Чехлы из чистящей ткани — 2 шт.
- Краткое руководство пользователя
Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме
Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме
Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме
Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном режиме
Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия. Узнать обо всех преимуществах
Обычно в двухмерном режиме каждый игрок видит свое игровое поле только на одной половине экрана. Philips расширяет функциональность телевизоров 3D — теперь каждый игрок может следить за игрой в полноэкранном режиме. Благодаря этим 3D-очкам игрок будет видеть только свое игровое поле в полноэкранном режиме, таким образом оба игрока могут играть вместе на одном телевизоре и получать максимальное удовольствие от игры.
В очках Easy 3D не используются электронные компоненты и элементы питания. Они отличаются малым весом, поэтому даже при длительном ношении очки не вызовут никакого дискомфорта
Накладки для переносицы этих 3D-очков регулируются, поэтому в них любой человек будет чувствовать себя комфортно. Даже если вы надеваете их одновременно с корректирующими очками, вам гарантирован комфортный просмотр.
Широкоугольные линзы и легкий изгиб подходят большинству пользователей, включая даже тех, кто носит очки. Дополнительный крючок в верхней части оправы позволяет прикрепить очки Easy 3D к личным очкам пользователя.
Двойное нажатие кнопки позволяет легко переключаться между полноэкранным и обычным режимами, чтобы изменить настройки игры или другие параметры удобным способом.
Благодаря улучшенному 3D-поляризатору с технологией FPR (Film Pattern Retarder), который полностью встроен телеэкран, в полноэкранном режиме игры для двух участников телевизор создает четкое изображение с минимумом помех и помогает наслаждаться всеми элементами игры.
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