Высококонтрастные активные 3D-очки для самых лучших впечатлений от 3D

Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.