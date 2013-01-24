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Активные очки 3D

PTA517/00
Общая оценка / 5
  • Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома
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    Активные очки 3D

    PTA517/00
    Общая оценка / 5

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активные очки 3D

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активные очки 3D

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

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      Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

      3D высокого разрешения для полного погружения в действие

      • для телевизоров с 3D Max
      Технология Active 3D Max обеспечивает качество Full HD 3D

      Технология Active 3D Max обеспечивает качество Full HD 3D

      Благодаря технологии 3D Max действие 3D-фильмов перенесется в вашу гостиную. Сочетание сверхбыстрой ЖК-панели и активных очков обеспечивает реалистичную глубину и восхитительное высокое разрешение Full HD. Очки 3D Max в сочетании с телевизором 3D Max — это новая грань качества 3D.

      Уникальный полноэкранный режим 3D Max для двух игроков

      Уникальный полноэкранный режим 3D Max для двух игроков

      При использовании активных очков 3D Max вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух игроков. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме, для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.

      Невероятное качество 3D на телевизорах Philips 3D Max и Full HD 3D Ready

      Активные очки 3D гарантируют потрясающее качество Full HD 3D на всех телевизорах 3D Max и на телевизорах более ранних моделей Full HD 3D Ready.

      Регулируемая накладка для переносицы для максимального удобства

      Накладки для переносицы этих 3D-очков регулируются, поэтому в них любой человек будет чувствовать себя комфортно. Даже если вы надеваете их одновременно с корректирующими очками, вам гарантирован комфортный просмотр.

      Гибкая и легкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт

      Легкие и пластичные материалы настолько приятны на ощупь, что вы вообще забудете о том, что на вас очки.

      Очки можно хранить в защитном чехле

      Защитный чехол позволяет легко и удобно хранить очки.

      Активные очки 3D с аккумулятором

      При использовании этих активных 3D-очков вам не придется постоянно покупать к ним батарейки. Их можно заряжать через USB, и поэтому поток 3D-впечатлений никогда не прервется.

      Высококонтрастные активные 3D-очки для самых лучших впечатлений от 3D

      Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.

      Длительный просмотр 3D-фильмов без подзарядки аккумулятора

      Активные 3D-очки оснащены аккумулятором с длительным временем работы. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь многими часами просмотра потрясающего 3D-изображения на телевизоре Philips без подзарядки очков.

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Удобство использования
        • индикация разрядки батареи
        • автовыключение
        • зарядка по USB
        • переключатель включения/выключения
        • автоматический режим игры для двух участников

      • Размеры

        Вес продукта
        0,07  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        75 x 88 x 238 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
        • Кабель для зарядки USB A > Micro-B
        • Инструкция по эксплуатации

      • Связанные изделия

        Совместим с
        • PTA215
        • 32PFL9606
        • 37PFL9606
        • 40PFL8505
        • 40PFL8605
        • 40PFL8606
        • 40PFL9605D
        • 40PFL9606
        • 40PFL9705
        • 40PFL9715
        • 42PFL8605
        • 46PDL8906
        • 46PFL8505
        • 46PFL8605
        • 46PFL8606
        • 46PFL8685
        • 46PFL8686
        • 46PFL9705
        • 46PFL9706
        • 46PFL9715
        • 52PFL8605
        • 52PFL9606
        • 58PFL9955
        • 58PFL9955D
        • 58PFL9956
        • _PFL5507 (Eu)
        • _PFL7007 (Eu)
        • _PFL8007 (Eu)
        • 46PFL9007
        • 60PFL9007

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
      • Кабель для зарядки USB A > Micro-B
      • Инструкция по эксплуатации

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Медицинское предупреждение
          • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
          • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
          • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
          • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
          • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.
          • Режим игры для двух участников в формате 3D Max поддерживается только на телевизорах 3D Max следующих моделей: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07