Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Активные очки 3D

PTA519/00
  • 3D-кинотеатр у вас дома! 3D-кинотеатр у вас дома! 3D-кинотеатр у вас дома!
    -{discount-value}

    Активные очки 3D

    PTA519/00

    3D-кинотеатр у вас дома!

    Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активные очки 3D

    3D-кинотеатр у вас дома!

    Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

    3D-кинотеатр у вас дома!

    Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активные очки 3D

    3D-кинотеатр у вас дома!

    Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все 3D

      3D-кинотеатр у вас дома!

      3D высокого разрешения для полного погружения в действие

      • для телевизоров Philips

      Активная 3D-технология обеспечивает качество Full HD 3D

      Активная 3D-технология позволяет наслаждаться фильмами в формате 3D в превосходном качестве прямо в вашей гостиной. Сверхбыстрый отклик экрана и активные очки обеспечивают реалистичную глубину и невероятно высокое разрешение Full HD.

      Невероятное качество 3D на телевизорах Philips с Full HD 3D и активной 3D-технологией

      Активные 3D-очки гарантируют потрясающее качество Full HD 3D на всех телевизорах с активной 3D-технологией и на телевизорах более ранних моделей Full HD 3D.

      Уникальный полноэкранный режим 3D для двух игроков

      При использовании активных 3D-очков вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух пользователей. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме. Для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.

      Гибкая и легкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт

      Легкие и пластичные материалы настолько приятны на ощупь, что вы вообще забудете о том, что на вас очки.

      Очки можно хранить в защитном чехле

      Защитный чехол позволяет легко и удобно хранить очки.

      Высококонтрастные активные 3D-очки для самых лучших впечатлений от 3D

      Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.

      Технические характеристики

      • Функции управления

        Удобство использования
        • индикация разрядки батареи
        • автовыключение
        • переключатель включения/выключения
        • автоматический режим игры для двух участников

      • Размеры

        Вес продукта
        0,029  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        151 x 160 x 42 мм
        Глубина коробки
        64  мм
        Высота коробки
        40  мм
        Ширина коробки
        160  мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея CR2032 — 1 шт.
        • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
        • руководство пользователя

      • Связанные изделия

        Совместим с
        всеми телевизорами Philips с активной технологией 3D

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарея CR2032 — 1 шт.
      • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
      • руководство пользователя

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          • Медицинское предупреждение
          • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
          • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
          • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
          • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
          • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.