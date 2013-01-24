Другие продукты в комплекте
- Батарея CR2032 — 1 шт.
- Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
- руководство пользователя
Ключевые слова для поиска
3D-кинотеатр у вас дома!
Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3D-кинотеатр у вас дома!
Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах
3D-кинотеатр у вас дома!
Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3D-кинотеатр у вас дома!
Откройте новое 3D-измерение при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей благодаря новым активным 3D-очкам. Philips использует современную активную 3D-технологию, которая создает эффект погружения в 3D-видео в формате Full HD. Оцените максимальное разрешение в формате 3D для полного погружения в действие на экране! Узнать обо всех преимуществах
Активная 3D-технология позволяет наслаждаться фильмами в формате 3D в превосходном качестве прямо в вашей гостиной. Сверхбыстрый отклик экрана и активные очки обеспечивают реалистичную глубину и невероятно высокое разрешение Full HD.
Активные 3D-очки гарантируют потрясающее качество Full HD 3D на всех телевизорах с активной 3D-технологией и на телевизорах более ранних моделей Full HD 3D.
При использовании активных 3D-очков вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух пользователей. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме. Для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.
Легкие и пластичные материалы настолько приятны на ощупь, что вы вообще забудете о том, что на вас очки.
Защитный чехол позволяет легко и удобно хранить очки.
Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.
Функции управления
Размеры
Аксессуары
Связанные изделия