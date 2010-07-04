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Rechargeables

Элемент питания

R03B2A80/10
  • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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    Rechargeables Элемент питания

    R03B2A80/10

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Rechargeables Элемент питания

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваше устройство будет работать дольше

      • AAA, 800 мA/ч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металлогидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Аккумулятор для аудиоплееров и фотокамер

      800 мА*ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металлогидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

      Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

      Готовность к использованию

      Батареи готовы к использованию сразу после извлечения из упаковки.

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металлогидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 10895 96289 6
        Длина
        35.3  см
        Количество потребительских упаковок
        96
        ширина
        28.3  см
        Вес брутто
        3.32  кг
        высота
        11.5  см
        Вес нетто
        2.2656  кг
        Вес упаковки
        1.0544  кг

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        800 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металлогидридный типа AAA
        Напряжение батареи
        1.2  В

      • Размеры упаковки

        высота
        12  см
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        8.3  см
        Глубина
        1.2  см
        Количество изделий в упаковке
        2
        EAN
        87 10895 96288 9
        Вес брутто
        0.0287  кг
        Вес нетто
        0.0236  кг
        Вес упаковки
        0.0051  кг

      • Габариты изделия

        высота
        4.45  см
        ширина
        2.1  см
        Глубина
        1.05  см
        Вес
        0.024  кг

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