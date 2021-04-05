Rechargeables Батарея
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AАA можно заряжать до 1000 раз.
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше устройство будет работать дольше AAA, 800 мA/ч Никель-металлогидридный NiMH-технология для многоразовой подзарядки
Особая технология производства никель-металлогидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.
Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе
Никель-металлогидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.
Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз
Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.
Аккумулятор для аудиоплееров и фотокамер
800 мА*ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Экохарактеристики
Химический состав
Никель-металлогидридный Тяжелые металлы
Не содержит кадмия
Не содержит ртути Упаковочный материал Тип упаковки
Блистер ПЭТ
Внешняя упаковка
Длина
13.5
см Количество потребительских упаковок
12 ширина
8.5
см Вес брутто
0.417
кг Высота
9.2
см GTIN
1 48 95229 12251 9 Вес нетто
0.2904
кг Вес упаковки
0.1266
кг
Питание
Емкость аккумулятора
800 мА/ч Тип элемента питания
Никель-металлогидридный типа AAA Напряжение батареи
1.2
В
Размеры упаковки
Высота
12
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Подвес ширина
8.3
см Глубина
1.2
см Количество изделий в упаковке
2 EAN
48 95229 12251 2 Вес брутто
0.0312
кг Вес нетто
0.0242
кг Вес упаковки
0.007
кг
Габариты изделия
Высота
4.45
см ширина
2.1
см Глубина
1.05
см Вес
0.024
кг
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.