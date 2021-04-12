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    Rechargeables Батарея

    R03B4RTU10/40

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AАA можно заряжать до 1000 раз.

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    Rechargeables Батарея

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    Ваше устройство будет работать дольше

    • 1000 мА/ч типа ААА
    • Никель-металлогидридный

    NiMH-технология для многоразовой подзарядки

    Особая технология производства никель-металлогидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

    Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

    Никель-металлогидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

    Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

    Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

    Поразительная емкость для работы цифровых устройств

    1000 мА·ч обеспечивают более долгую работу цифровой фотокамеры и других устройств с большим энергопотреблением.

    Готовность к использованию

    Батареи готовы к использованию сразу после извлечения из упаковки.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Никель-металлогидридный
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      13.5  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      ширина
      8.5  см
      Вес брутто
      0.729  кг
      Высота
      9.2  см
      GTIN
      1 48 95229 12254 0
      Вес нетто
      0.6  кг
      Вес упаковки
      0.129  кг

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      1000 мА/ч
      Тип элемента питания
      Никель-металлогидридный типа AAA
      Напряжение батареи
      1.2  В

    • Размеры упаковки

      Высота
      12  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      8.3  см
      Глубина
      1.2  см
      Количество изделий в упаковке
      4
      EAN
      48 95229 12254 3
      Вес брутто
      0.057  кг
      Вес нетто
      0.05  кг
      Вес упаковки
      0.007  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      4.45  см
      ширина
      4.2  см
      Глубина
      1.05  см
      Вес
      0.05  кг

    Badge-D2C

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